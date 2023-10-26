台中海線傳統市場空攤率高 民代籲市府改善環境引青創

台中清水第二市場遭審計處點名，空攤率高達4成，而位於海線精華地點的沙鹿公有零售市場，平日尖峰時段不僅人潮冷清，且開店數也寥寥無幾；市議員王立任認為，傳統市場規畫不符現代需求，除改善基礎環境外，應加諸創意打造觀光市場，活絡市場。經發局表示，將持續與自治會共同努力，針對相關改造工程，也會在市場與攤商支持下，積極籌經費推行。

市議員王立任、張玉嬿與黃守達今在市議會財經委員會上聯合質詢。王立任指出，清水第二市場空攤率高，沙鹿公有零售市場空攤數雖少，但平日尖峰時段實際走訪，發現室內攤位開店數或人潮，都是冷冷清清，外圍市場熱鬧，但內部攤販生意卻不好，非常可惜。

王立任說，有付租金的攤商紛紛陳情，表示繳了租金市場卻沒什麼人進來，應該要想辦法，活絡沙鹿市場，朝向台中市可宣傳的觀光市場發展。

王立任舉台北市東市場、基隆仁愛市場等為例，他認為，對新創團隊來說，外面店租很貴，不如到市場開店，改善基礎環境，將市場變美了，優化青創方案，將成功吸引年輕團隊進駐，既實踐青年創業夢想，也引入人潮活絡市場，呼籲市府重視辦理。

張玉嬿說，傳統市場較潮濕陰暗，應該可藉著耐震補強引自然光和通風，營造特色意象，並透過地坪改善，一並改善環境，接著營造硬體美學，讓傳統攤販改頭換面，提供民眾更舒適與安全的消費環境，活絡地方經濟。

經發局表示，市府為推動公有市場現代化，將持續與自治會共同努力，針對相關改造工程，也會在取得自治會與多數攤商支持下，積極籌措經費推行。

另外，為提升公有傳統市場環境，經發局每年持續投入經費改善照明、通風及漏水等問題，並汰換老舊電梯及整修廁所，提供更舒適安心的消費空間；同時也輔導攤商加強招牌設計、價格標示、商品擺設等美學概念，翻轉傳統市場刻板印象，帶給消費者全新感受。