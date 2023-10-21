反彰濱晶鼎焚化爐 千人遊行出動孝女白琴、向媽祖請願

晶鼎綠能科技公司在彰濱工業區興建事廢棄物焚化爐，遭到地方強烈反彈，今天再號召千人展開反晶鼎焚化爐大遊行，彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英表示，近日居民不斷反對增設焚化爐，但中央漠視民意沒有正面回應，要求政府正視環境治理的重要，輔導業者到其他處設廠。

目前晶鼎焚化爐興建計畫從鹿港在地、鄰近福興鄉、沿海芳苑鄉居民與產業都持反對立場，醫界、環盟顧及環境與健康也多次帶頭抗爭，就連彰化縣政府都表達縣內已無沒有再增設此焚化爐的必要，今天上午千人集結鹿港文武廟，出動「孝女白琴」、電子花車抗議要求晶鼎焚化爐撤案，一行人再步行到鹿港天后宮向媽祖婆請願。

立委陳秀寳今天也在抗議行列，她指出，晶鼎公司在得標簽約後地方才知道此計畫，但在許多程序上的申請許可並沒有通過，經濟部希望業者與民多溝通，也未見晶鼎出面說明，據她了解在地民眾反彈的聲音中央很重視，且程序上的瑕疵也會讓此案在實際推動上還有很長一段路要走，會持續將居民心聲反映上去。

施月英說，今年6月曾在鹿港舉辦晶鼎焚化爐爭議對話會，大批與會者表達反對焚化爐立場，當天工業局局長連錦漳承諾2個月內會給予回覆，但只是要求業者與地方溝通，10月初環境部長薛富盛對於民眾抗議晶鼎焚化爐的立場也未給正面回應，讓地方很失望，今才會再發動大規模抗議。