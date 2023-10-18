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中興新村搶救老化 用科技、創新發展為台灣創生基地
中興新村因精省和人口老化，逐漸凋零，立委蔡培慧今天會勘，提出針對道路、路燈等老舊設施進行改善；成立地方創生育成村；導入智慧科技，結合路燈設施自動管理，期待整體規劃後，讓中興新村完成轉型。
蔡培慧和國發會主任吳文貴前往中興新村光華路等三地點會勘，並到地方創生育成村關心發展現況。
蔡培慧說，中興新村是台灣首個實施的都市計畫社區，以低密度開發為主要建構，不僅人文薈萃，環境更是綠意盎然。精省和人口老化流失，中興新村面臨轉型壓力，基礎環境設施老舊，也讓過去冠蓋雲集的省府黯然失色。
她爭取3822萬改善社區道路、路燈硬體設施，中興新村成立地方創生育成村，除了環境硬體的支持，更要使中興新村成為年輕人的夢想基地，現招募進入第三期，有83組團隊接受輔導，讓中興新村添加創新與科技多管齊下，發展為國內創新基地。
吳文貴說，除了中興新村道路硬體設施，中興新村北中南三區也透過通盤規劃，北核心將成歷史文化區，中核心為生活區，而南核心則是大學城。地方創生育成村與進駐團隊原本使用光華路99號的眷舍空間，擴充基地正在興建，將於明年3月完工，可支持更多年輕人創生，扶植青年創業。
蔡培慧說，中興新村除改善省府大樓、中興會堂、活動中心等設施，也整理300間宿舍提供公務人員住宿，為中興新村注入新活力。
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