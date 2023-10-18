台中天津路曬衣節10/20登場 上萬件衣服百元特賣

一年一度的台中市天津路服飾商圈曬衣節將於20日到22日登場，商圈管委會今天表示，今年將推出100元及200元特賣館吸引民眾，現場並確保有上萬件衣服不斷補貨。

台中市北區天津路服飾商圈管理委員會今天舉行記者會，由商圈主委吳永芳帶領商家一起宣布，今年的天津路服飾商圈曬衣節將於20日到22日登場，21日晚上將安排10名模特兒現場走秀，並結合北平路商圈上演美食秀，充分展現台中市「穿在天津，吃在北平」的美譽。

目前約有200多家服飾店家的天津路商圈，是全國知名以服裝批發為主的商圈，吳永芳表示，今年的曬衣節活動地點在山西路至梅川西路段的天津路二段，除提供數千種夏季服飾，也有秋冬服裝秀。

在這次活動中，吳永芳指出，將推出100元及200元特賣館吸引民眾，確保有上萬件衣服，現場不斷補貨，包括日韓進口服飾及精品服飾，要讓民眾挑到手軟。

吳永芳說，民眾只要在特賣館消費滿額，就可免費獲贈摸彩券1張，有機會抽中65吋電視，歡迎民眾來參加這場結合流行時尚與美食的盛會，希望以價格優勢搶攻服飾商機。