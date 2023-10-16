影／田尾花鄉系列活動本周末登場 花卉園藝展注入年輕元素

進入秋冬是遊賞彰化縣田尾公路花園的好時節，田尾鄉農會、田尾公路花園協會、田尾休閒農業協會從21日起到11月19日將推出一系列活動，今年除了花卉產業展覽，還有園藝生活風格日及陽台設計展、園藝主題大師講座，邀請大家來賞花、體驗花鄉農遊的趣味。

10月21、22日首先登場的是田尾鄉農會舉辦的「花現美好，田尾產業文化」，結合花卉產業、農特產及花香米食等特色，於田尾農會廣場有體驗手作與花卉展示，植物市集也可讓大家逛逛買個夠。

田尾鄉農會理事長楊春枝表示，田尾鄉以往以生產菊花為大宗，近年農會推展青年留農，花卉也要跟著流行走，所以今年花卉展示除了菊花和蘭花等大宗花卉，也展出多肉植物、山烏龜、鹿角蕨等，要展現年輕多元元素。

彰化縣田尾公路花園協會理事長劉漢欽說，10月21日至29日在民族路廣場舉辦「園藝生活風格日暨陽台設計展」，現場有8座各具風格的陽台設計展品，展現在地植人的設計美學，還有「彰」顯青年超有料創意的「沃土豐河彰農市集」，及延續去年口碑爆棚的園藝主題大師講座、朱槿花評鑑成果展示等，活動期間11月19日前加入田尾公路花園協會官方line@，至會員店家再享優惠，消費可集點換盆栽、摸彩券。

還有田尾鄉公所及田尾休閒農業協會所舉辦的重頭戲「花鄉田尾迎賓祭」於11月16日至19日將上場，將集結逾30家業者策劃農遊體驗、設置專題演講、畫展、導覽解說、採果體驗與花藝手作DIY體驗等豐富活動。

田尾休閒農業協會理事長林子良說，11月18日「迎賓之夜」是花田祭重頭戲，將於海豐崙運動公園舉行，有知名民歌手獻唱，現場還能品嚐田尾各村里與農會媽媽教室的22個道地手路菜，為大家帶來一場農村特色饗宴。還有「花園解謎」活動，透過遊戲化的策略，鼓勵遊客健走或騎腳踏車深入探訪各家業者，漫遊於花間小巷，全面體驗田尾鄉的獨特魅力。