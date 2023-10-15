越來越長壽！台中南屯長者增近2千人 萬和宮今發敬老金

重陽節將至，台中南屯區人口越來越長壽，65歲以上長者較去年增加近2千人，在地信仰中心萬和宮再度發揮人情味，除贈送逾2萬名65歲以上長者壽麵外，也致贈663位九旬長者3200禮金；21名百歲人瑞1萬元。

萬和宮董事長蕭清杰、董事廖火桐、監事劉清良日前到人瑞何張月英、黃江犁家中祝夀。何張月英今年已102歲，記憶力清晰，見到蕭一行人拜訪，開心的回憶往事；提到兒子對她的孝順，何張月英也笑著肯定，「他們很孝順。」

何張月英兒子為現任市議員何文海，他說，老太太百歲時，身子依舊硬朗，一年多以前跌倒，行動較不方便，但仍然每天在室內漫步，動動筋骨；老母親耳聰目明，記憶力還很好，每晚都還會「晚點名」，注意晚輩們回家沒，關心兒孫之情，流露無比。

蕭清杰一行人另拜訪高齡103歲人瑞黃江犁。其兒子黃木添表示，老母親90幾歲時每天到菜園，近年體力稍退，但仍耳聰目明；聊天時談及黃老太太年輕時貌美，黃滿臉歡喜說，「現在老了」，現場氣氛輕鬆和樂。

「祝妳健康平安、福如東海，夀比南山。」萬和宮90至99歲耆老敬老禮金，今明兩天發放。今天上午九時，萬和宮在一樓會議室開始發放敬老禮金，幾位行動自如的長者，八點多到場等候。

一些耳聰目明的耆老，與蕭清杰多年未見，如見老友，特別開懷。看到寫著「松柏長青、延年益夀」的紅包，誇讚萬和宮很敬老、很有人情味，還與蕭清杰相互打氣，「要把身體照顧好」，每天歡喜過日子，生活作息正常，放慢腳步。