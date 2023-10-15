著夢幻白紗與夫婿站垃圾山前拍婚紗照 新娘親曝原因…網讚爆

南投縣因無焚化爐，全縣垃圾堆積嚴重，已逾20萬噸，其中埔里因直接堆在清潔隊部旁，已逾4層樓高，臭味令人退避三舍，卻有一對新人在垃圾山前憋氣拍婚紗，引發熱議。新娘事後親曝原因，盼國人關注台灣垃圾爆量問題，網友讚爆。

南投垃圾堆置問題嚴重，各鄉鎮市都面臨同樣困境，埔里更因沒有臨時堆置場的鄉鎮，一般垃圾、資源回收及大型家具等只能在清潔隊旁處理，且因垃圾外運不及，今年已堆置上萬噸、高逾4層樓的垃圾山，隊員聞臭上班，也引發各界關注。

只是埔里垃圾山「臭名在外」卻成另類景點，當地清潔隊長陳俊宏昨發現有一對新人在隊部前，與其攝影團隊應該是憋著氣站在垃圾山前拍婚紗照，好奇這對新人怎麼會選擇垃圾山當背景，因此將照片PO上網發問，引發鎮民及網友熱議。

不少民眾直呼是「最有味道的新人」、「這樣才有味道」、「回味無窮」等，也有人認為要搞怪表達「我的眼中只有你（妳），其他都是垃圾的電影經典台詞」，甚至懷疑可能是「回收業的宣傳影片」、「新人是環保尖兵」等與職業相關才無懼惡臭。

而垃圾山婚紗照曝光登上新聞後，也釣出薛姓新娘本人回應，而她並非埔里本地人，是專程從台北南下拍婚紗；她指出，她要去拍垃圾山，攝影師以為在開玩笑，司機大哥說他載人拍婚紗30年，沒遇過有人拍垃圾山，更感謝男友大力支持。

她也提到，垃圾山不是埔里獨有，很多縣市都有，盼國人注意台灣垃圾大爆量問題，而她明年元月舉辦素食環保婚禮，參加者需自備容器打包及裝喜餅，有些人覺得自備容器很麻煩，所以將原因拍給大家看，籲「減垃圾」比「撿垃圾」重要。這讓不少網友留言大讚這對新人真的很棒。