仍未找到「千里馬」！彰化就博會最高月薪10萬元 要具備2條件

彰化縣今年第六場就業博覽會今天移師北斗鎮舉辦，徵才職缺逾千個，機械公司祭出月薪10萬元徵求工程師最受矚目，縣政府針對「吃在北斗」地方特色邀請在地多家食品公司徵才，落實協助民眾在地就業的目標。

縣政府邀請逾40家廠商到北斗國中活動中心，參加2023「彰化優職Χ技能加值」就業博覽會，提供食品、機械、長照、美容、餐飲等職缺，國軍與海巡署也加入招募人才行列，就博會10點10分開幕但8點多就有民眾趕來找工作，會場熱鬧滾滾。

為增加求才陣容，縣政府請正新、建大、宇榮、台玻、瑞明陳、信鋐6家廠商開缺，職缺待遇仍以機械工程師為最高，但需有經驗且優秀，據了解，這個職缺開出多時仍未找到「千里馬」，令求職民眾大歎可望不可及。

勞工處安排「求好印象專區」，請來雅頓時尚造型師為民眾設計求職造型，另成立「橘世代專區」請慈心等4家廠商提供優質友善職缺；副縣長林田富說，這次就博會職缺多元，縣政府因北斗鎮以美食聞名遐邇肺設置「優質食品專業區」邀在地的奇巧、泰山、饗城、中一、承富等9家食品廠徵才，民眾若獲錄取可就近工作。