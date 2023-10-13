大葉大學推廣母語教學 用高甲戲學閩南語 小朋友覺得好有趣

彰化縣大葉大學通識中心老師廖賢娟執行國立彰化生活美學館中臺灣社區母語計畫，與傳統音樂藝師許村和老師和大葉「高甲戲曲社」學生一起到村東國小與華南國小，用閩南語教學童認識高甲戲曲，不僅讓學生可以學母語，又能操作高甲戲曲的各式樂器，一舉兩得。

近年來推廣母語教學在國內可說是方興未艾，推廣的方法也包羅萬象，廖賢娟以先前在大葉大學成立中部地區大學第一個學生社團「高甲戲曲社」的經驗，結合社團學生志工的熱情活力，策畫「交加」在彰化的母語教學構想。

廖賢娟表示，母語推廣應與生活結合，因此她與許村和老師規畫了使用母語「唱與說」簡易的高甲戲曲詞，同時介紹高甲戲曲在彰化起源與發展的樣貌，希望日後學生若偶遇或參與廟會活動，可以知道高甲戲曲的北管音樂在其中扮演的角色，同時能用母語介紹給親友知道。

許村和說，至於「交加」一詞的由來，發源於福建泉州的「高甲戲」，以南管音樂為基底，同時吸收了北管音樂，因為「南北交加」的特色，「交加」的閩南語唸法與「高甲」類似，而被稱為「高甲戲」。

華南國小校長吳聖威說，廖賢娟老師「用本土語言教授傳統文化戲曲」相當有創意，這是學生們從未接觸過的方式，值得推廣。

廖賢娟說，用母語教傳統戲曲的效果很好，小朋友在操作高甲戲曲各式樂器，也玩到欲罷不能，未來如果有其他單位也想推廣，她與許村和老師都很樂意再配合。