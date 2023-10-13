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美豬產地標示不實流入81餐廳 中市抽驗未檢出萊劑

中央社／ 台中13日電
豬肉示意圖。記者杜建重／攝影
豬肉示意圖。記者杜建重／攝影

桃園2家業者以美豬混製肉品，產地卻標示不實，部分肉品銷售到台中市81家餐廳；台中市食安處日前抽驗9件原料肉送檢是否含萊克多巴胺，結果出爐皆未驗出。

台中市政府衛生局今天透過文字稿表示，食安處4日接獲桃園市衛生局通知，桃園市「新興冷凍食品有限公司」及「瑞騰國際公司」將進口的美國豬肉標示成其他國家販售，有銷售到台中市81家餐飲業者。

目前稽查結果，有關新興冷凍食品有限公司將「美國冷凍豬前腿肉」與「加拿大豬肉」混合製成豬火鍋肉片，衛生局派員現場稽查均無庫存。

衛生局說明，針對台中市使用2家公司肉品的餐飲店家，已抽驗9件原料肉是否含有萊克多巴胺，結果皆未檢出。

食安處說明，餐飲業者應妥善保存食材來源資料，並應適時請供應商提供肉品來源證明，且應確實將肉品來源國標示於菜單或明顯處，如查有不法將依違反食安法規定處新台幣3萬至300萬罰鍰。

美國豬肉 衛生局 台中市

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