聽新聞
test
0:00 / 0:00
中興新村「障礙」人行道 將投入7700萬元改善通學安全
中興新村西側營北路和南投特殊教育學校周邊人行道，原本是方便身障者和婦幼通行，卻因路樹根部導致崎嶇不平，成了「障礙」人行道，南投市公所最近爭取營建署經費改善，將施工改善兩學道路缺失，預計明年改善兩學區通行步道品質，讓學生和可以安心上學。
南投特殊教育學校得經過中學西路、仁愛路，人行道長期受道路樹樹根影響，導致路面高低不平，一般民眾行走都必須注意路面狀況，稍不小心可能就被絆倒。
尤其，身障人士或家長推著嬰兒車走在人行道，崎嶇不平的鋪面更是顛簸難行，根本無法好好行走，只能被迫走馬路，與車輛爭道，完全失去作用，甚至被稱為「障礙」人行道，而一旁就是特教學校，人行道如此不友善，讓學生、家長相當困擾。
另外，營北國中周邊道路，包含營北路、向上路等，人行道也是學生上下學必經通道，路況龜裂嚴重、凹凸不平，還有樹穴未清除、鋪面老化等問題，人行道難看又難走。
張姓居民說，這兩學區居民人數多，但人行道路況劣化嚴重，是居民長年來的困擾，也影響學生通學安全，居民多次陳情，希望市公所提出改善計畫。
市公所今年2月提出「南投特殊教育學校周邊道路及人行道改善工程」、「南投市營北國中學區暨營北路通學步道改善工程」計畫書，近日獲得營建署同意，補助6468萬元經費，市公所負擔440萬元及792萬元配合款，透過工程改善道路設施所有缺失，提升兩學區的通行品質。
南投市長張嘉哲表示，這兩項工程將改善現有缺失，除人行道整體改善，還會一併研究改善周邊停車問題，提升校園道路安全，除讓學生行人走路更安全，透過設施改善，讓周邊景觀環境品質大幅提升。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言