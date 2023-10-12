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南投觀音瀑布坍方 下月動工改善

聯合報／ 記者江良誠／南投報導
埔里觀音瀑布因為颱風受損封閉一年半，南投縣政府爭取2500萬元經費改善，趕在明年暑假前重新開放。圖／南投縣政府提供
埔里觀音瀑布因為颱風受損封閉一年半，南投縣政府爭取2500萬元經費改善，趕在明年暑假前重新開放。圖／南投縣政府提供

南投知名景點觀音瀑布去年因豪大雨多處邊坡、山壁坍方落石封閉，遊客和埔里鎮民都希望能盡快修復。南投縣政府爭取2500萬元經費，修繕步道及停車場等設施，預計11月動工，並增設防護網避免落石，趕在明年暑假前完工，帶動地方觀光。

觀音瀑布位在台14線埔霧公路旁，交通方便，從入口到瀑布步行來回僅需40分鐘，又有豐富蝴蝶資源，瀑布分3層，水量充沛，最上層落差達60公尺相當壯觀，瀑平台下方為淺水區，適合親子戲水。去年4月因豪大雨，導致步道沿線坍方落石受損，為確保安全封閉至今。

觀光處表示，觀音瀑布位於埔霧公路往霧社途中，和彩蝶瀑布及夢谷瀑布為埔霧三瀑之一，是健行賞景享受大自然的好地方。

去年因預算不足，未能整修觀音瀑布步道，今年8月又因卡努颱風，觀音瀑布步道又出現多處坍方，觀光處已爭取2500萬經費改善，預計修復步道、停車場、公廁，同時也將強化邊坡、護岸、欄杆，確保遊客安全。

落石 南投 卡努颱風 埔里 蝴蝶

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