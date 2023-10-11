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埔里觀音瀑布落石坍方11月改善 明年暑假前迎接親子

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
埔里觀音瀑布因為颱風受損封閉一年半，南投縣政府爭取2500萬元經費改善，趕在明年暑假前重新開放。圖／南投縣政府提供
埔里觀音瀑布因為颱風受損封閉一年半，南投縣政府爭取2500萬元經費改善，趕在明年暑假前重新開放。圖／南投縣政府提供

南投縣知名景點觀音瀑布去年因豪大雨多處邊坡、山壁坍方落石封閉，遊客和埔里鎮民都希望能盡快修復。南投縣政府爭取2500萬元經費，修繕步道及停車場等設施，預計11月動工，並增設防護網避免落石，趕在明年暑假前完工，提供夏天健行、戲水好所在。

觀音瀑布位在台14線埔霧公路旁交通方便，從入口到瀑布步行來回僅需40分鐘，又有豐富的蝴蝶資源，瀑布分為3層，水量充沛，最上層落差達60公尺相當壯觀，瀑平台下方為淺水區，適合親子戲水。去年4月因豪大雨，導致步道沿線多處坍方落石受損，為了確保安全封閉至今。

當地居民表示，觀音瀑布封閉1年半，讓埔霧公路少了一處景觀優美的景點，希望縣政府能盡快修復觀音瀑布步道、重新開放帶動當地觀光。

居民也建議，埔霧公路假日車流量大，遊客停車後要到觀音瀑布，得穿越公路容易發生危險，建議在入口設置號誌，提醒車輛減速，或者興建天橋或地下道，確保遊客安全。

觀光處表示，觀音瀑布位於埔霧公路往霧社途中，和彩蝶瀑布及夢谷瀑布為埔霧三瀑之一，步道沿線可見蝴蝶飛舞，是健行賞景享受大自然的好地方。

去年因預算不足，未能整修觀音瀑布步道，今年8月又因卡努颱風，觀音瀑布步道又出現多處坍方，觀光處已經爭取2500萬元經費改善，預計修復步道、停車場、公廁等設施，因為當地民眾建議，步道沿線容易發生落石，縣府也將強化邊坡、護岸、欄杆，並增設護網，確保遊客安全。預計11月底發包，最快明年暑假前重新開放。

落石 南投 埔里

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