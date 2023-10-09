快訊

國民黨出招了！下午正式啟動藍白合作 先派這兩人與民眾黨磋商

新北私校遭爆逼老師辭職！找不對盤畢業生檢舉 臨時停聘每月僅給2萬初

新店驚傳隨機砍人…男停車後身中多刀送醫 凶嫌當場被捕

南投茶博會「茶與器」特展 呈現茶藝和器皿關係

中央社／ 南投縣9日電

南投茶博會7日至15日登場，國立台灣工藝研究發展中心在會場設展館，特別推出「茶與器」特展，工藝中心表示，得宜的茶器讓喝茶不只是喝茶，展覽呈現茶藝和茶器皿間深刻關係。

第13屆「南投世界茶業博覽會」15日前在中興新村舉行，國立台灣工藝研究發展中心與台灣工藝聯盟總會在會場編號23、台灣工藝茶器館共同推出「茶與器」特展，呈現台灣茶藝文化和工藝茶器皿之間深刻關係，透過深層對話讓參觀者體會茶藝、工藝精髓。

工藝中心今天發布新聞稿表示，作為茶藝重要靈魂角色，適配得宜的茶器讓喝茶不只是喝茶，不但能提高茶的色香味，讓人在茶與器互動中打開身體五感，更能在儀式感滿滿的茶席裡品味生活，這場「茶與器」展覽主題是生活哲思，也是器用之美的結晶。

工藝中心主任陳殿禮表示，「開門七件事」柴、米、油、鹽、醬、醋、茶，茶是生活不可或缺，當代茶事更演變至「道」的層次，茶藝也有「活」的文化思維，品茗不僅是一種活動，也可成為生活儀式，更是一種樂活方式讓人生充滿活力，歡迎遊客來展館參觀。

台灣工藝聯盟總會長陳啓村表示，台灣茶藝一直以來極富內涵文化，而每一個茶壺、茶杯都蘊含工藝師巧思與用心，茶器製作者也朝向「哲匠」去深化，以茶為載體探討生命高度的價值觀，展覽將為參觀者帶來一場連結台灣茶藝和工藝的奇妙體驗。

南投 中興新村

延伸閱讀

成美文化園引進鹿港花窗工藝 聯名推出伴手禮盒

山西太原／天下第一醋 醇厚飄香

24春夏時裝周 /FERRAGAMO材質撞出藝術感 蓄鬍費翔現身

快收！金門酒廠白金龍上市61週年大師百選版 限量開賣

相關新聞

員林藤山步道連假好去處 搭幸福巴士還免費

彰化縣員林市公所去年啟動幸福巴士，假日因搭免費巴士也可到藤山步道等景點，搭乘率有七、八成，先前平日搭乘率僅二、三成，在調...

彰化新住民聯誼一家一菜 在地首長和民代公推這道最好吃

彰化縣二林鎮40多名新住民在中秋節過後的雙十連假團聚，一家一菜分享家鄉美味，並首次舉辦廚藝教學歷年人氣川菜「水煮魚」；二...

國慶焰火在台中2天估吸50萬人 觀賞點、交通措施一次看

國慶焰火明晚將於台中中央公園盛大登場，此次將結合爵士風格配樂，加上無人機搭載煙火表演，中市府規畫於主舞台、民眾主觀賞區，...

旅宿業受國外旅遊衝擊 彰化清水那方將在旅展提供超優惠價

中秋連假緊接國慶連假，但不少旅宿觀光業都覺得遊客數銳減，解封後大家都跑國外玩了，彰化縣清水那方業者說雖連假露營帳棚住宿還...

彰化百歲人瑞身體硬朗習慣下田 都愛吃地瓜葉

101歲黃許愛粧、100歲鄭蔡禮、100歲王秋榮都是彰化的百歲人瑞，三人都是務農人家，現在身體都健康活動自如，鄭蔡禮阿嬤...

彰化明延和公園慶國慶 國旗氣球牆供拍照、音樂啦啦隊歡慶

明天國慶日，彰化縣政府將在彰化市延和公園舉辦升旗典禮，活動全場將圍繞國旗元素的布置供民眾拍照留念，三處拍照點分別為國旗氣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。