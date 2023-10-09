南投茶博會「茶與器」特展 呈現茶藝和器皿關係

南投茶博會7日至15日登場，國立台灣工藝研究發展中心在會場設展館，特別推出「茶與器」特展，工藝中心表示，得宜的茶器讓喝茶不只是喝茶，展覽呈現茶藝和茶器皿間深刻關係。

第13屆「南投世界茶業博覽會」15日前在中興新村舉行，國立台灣工藝研究發展中心與台灣工藝聯盟總會在會場編號23、台灣工藝茶器館共同推出「茶與器」特展，呈現台灣茶藝文化和工藝茶器皿之間深刻關係，透過深層對話讓參觀者體會茶藝、工藝精髓。

工藝中心今天發布新聞稿表示，作為茶藝重要靈魂角色，適配得宜的茶器讓喝茶不只是喝茶，不但能提高茶的色香味，讓人在茶與器互動中打開身體五感，更能在儀式感滿滿的茶席裡品味生活，這場「茶與器」展覽主題是生活哲思，也是器用之美的結晶。

工藝中心主任陳殿禮表示，「開門七件事」柴、米、油、鹽、醬、醋、茶，茶是生活不可或缺，當代茶事更演變至「道」的層次，茶藝也有「活」的文化思維，品茗不僅是一種活動，也可成為生活儀式，更是一種樂活方式讓人生充滿活力，歡迎遊客來展館參觀。

台灣工藝聯盟總會長陳啓村表示，台灣茶藝一直以來極富內涵文化，而每一個茶壺、茶杯都蘊含工藝師巧思與用心，茶器製作者也朝向「哲匠」去深化，以茶為載體探討生命高度的價值觀，展覽將為參觀者帶來一場連結台灣茶藝和工藝的奇妙體驗。