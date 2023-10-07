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響應「台灣女孩日」 中市號召破除數位網路性別暴力

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
為增進女孩防治數位性別暴力的知識及觀念，台中市社會局今日舉辦活動，有女子市集、RPG實境遊戲、闖關活動、插畫徵件比賽等。記者余采瀅／攝影
為增進女孩防治數位性別暴力的知識及觀念，台中市社會局今日舉辦活動，有女子市集、RPG實境遊戲、闖關活動、插畫徵件比賽等。記者余采瀅／攝影

10月11日為「台灣女孩日」，為增進女孩防治數位性別暴力的知識及觀念，台中市社會局今日舉辦活動，結合台中科大熱舞社、女子市集、RPG實境遊戲、闖關活動、插畫徵件比賽，慶祝屬於女孩的節日，也號召更多民眾重視女孩權益與發展。

社會局副局長陳仲良表示，數位科技時代，性別暴力型態更多樣化，為增進大眾性別敏感度，女兒館規劃系列活動，也鼓勵女孩和男孩們學習適當地表達感受、尊重別人的想法，經營正向友好、健康自信的網路互動關係。

陳仲良說，為鼓勵更多人響應台灣女孩日，今年舉辦插畫徵件比賽，以Girl Power、推動性別平等和破除數位網路性別暴力為目標，希望性別平等走入校園，投資女孩參與促進經濟發展、消除貧窮、打破性別歧視與暴力循環。

今年插畫徵件比賽，其中一件作品「女孩別怕」，展現破除數位網路性別暴力的堅強意志，花朵象徵女性的美麗與生命力，在不平等中茁壯成長，抵抗性別歧視，活出自我。

另外，從2019年舉辦至今的「女孩圓夢計畫」，今年邁入第6屆，以實踐性別平等和社會服務為主題，吸引全國14所學校參與。

社會局積極培力女孩，也致力打造性別友善環境，設立專屬女孩的台中女兒館，又分別在石岡和烏日設置女孩據點，支持15至23歲女孩發展自我、實踐夢想，持續為女孩權益發聲。

性別歧視 夢想 台中市

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