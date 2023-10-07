南投茶博開幕連假遊客如織 9天展期力求破90萬人次

「南投世界茶業博覽會」今天在中興新村登場，國慶連假首日吸引民眾闔家參觀品味好茶，縣長許淑華呼籲各地的好朋友，把握連假踴躍到南投喝好茶，農糧署長胡忠一推崇南投茶博十多年來將台灣茶推向國際，是地方、中央共同努力開創農產未來的典範。

許淑華指出，南投茶博舉辦13屆，成為愛茶民眾最重要的盛宴，今年茶博從7日到15日共9天，縣府和各農會安排28個場館，還有千人茶會、千人午茶、千人封茶、千人擂茶、邦尼奉茶、千人茶宴等活動報名都秒殺，民眾迴響一年比一年更熱烈。縣農會總幹事曾明瑞期待今年茶博遊客人數一舉突破90萬人，發揮最大的能量及效益。

今年茶博增設「南投青農館」，展示青農努力的成果及高品質農特產品；「台灣典藏老茶館」及「台灣茶業科技與風味特色館」，展示最新茶業科技資訊外，以及各種特色茶及相關體驗活動。許多民眾進入茶博會場，就買了紀念茶杯，端著茶杯邊逛邊品茗，台中陳姓遊客開心說：「一杯在手，就能免費喝到各地好茶，實在太難得」。

茶博期間，民眾最期待的千人午茶、邦尼奉茶、千人封茶、千人擂茶、千人茶宴、千人茶會也依序在連假及14、15兩日登場。不過今天千人午茶因為前幾天下雨，中興操場泥濘將延到15日舉行。