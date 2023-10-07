國慶焰火在台中 這些景點門票只要半價
為慶祝雙十國慶，林業及自然保育署台中分署所轄大雪山、八仙山國家森林遊樂區，今起至10日提供入園門票半票優惠。現正值秋初，大雪山國家森林遊樂區內虎杖花開始綻放，片片粉嫩，妝點了山頭。國慶四天假期，除了安排到台中賞煙花，這時上大雪山賞虎杖花景正是最好時機。
林業保育署台中分署表示，時節入秋，大雪山國家森林遊樂區氣溫約在15至20度之間，嫣紅的虎杖現正綻放中，虎杖淡粉色的花與粉紅色的瘦果，堪稱是高山裡最美的野花，在藍天的襯托下，更顯艷麗，大雪山林道48、49K、49K天池、神木步道是最佳觀賞地點，挑一個最佳角度就能拍出網美照。
八仙山國家森林遊樂區溫度舒爽，區內步道老少咸宜，漫步在林中，連假期間不必人擠人逛街，全家上山森呼吸，享受慢活假期。
為舒緩雙十連假車潮，八仙山國家森林遊樂區於本月8、9日提供谷關到園區免費接駁車，從豐原客運谷關站搭車至八仙山收費站，下車購票後直接抵達八仙山遊客中心，持入園發票可享停車費優惠，於谷關立體停車場旁全家便利商店繳費折抵當日2小時停車費。
欲了解大雪山、八仙山國家森林遊樂區相關資訊，請上林業及自然保育署「台灣山林悠遊網」：https://recreation.forest.gov.tw/、林業署台中分署網站：https://taichung.forest.gov.tw/查詢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言