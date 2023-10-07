國慶焰火在台中 這些景點門票只要半價

為慶祝雙十國慶，林業及自然保育署台中分署所轄大雪山、八仙山國家森林遊樂區，今起至10日提供入園門票半票優惠。現正值秋初，大雪山國家森林遊樂區內虎杖花開始綻放，片片粉嫩，妝點了山頭。國慶四天假期，除了安排到台中賞煙花，這時上大雪山賞虎杖花景正是最好時機。

林業保育署台中分署表示，時節入秋，大雪山國家森林遊樂區氣溫約在15至20度之間，嫣紅的虎杖現正綻放中，虎杖淡粉色的花與粉紅色的瘦果，堪稱是高山裡最美的野花，在藍天的襯托下，更顯艷麗，大雪山林道48、49K、49K天池、神木步道是最佳觀賞地點，挑一個最佳角度就能拍出網美照。

八仙山國家森林遊樂區溫度舒爽，區內步道老少咸宜，漫步在林中，連假期間不必人擠人逛街，全家上山森呼吸，享受慢活假期。

為舒緩雙十連假車潮，八仙山國家森林遊樂區於本月8、9日提供谷關到園區免費接駁車，從豐原客運谷關站搭車至八仙山收費站，下車購票後直接抵達八仙山遊客中心，持入園發票可享停車費優惠，於谷關立體停車場旁全家便利商店繳費折抵當日2小時停車費。