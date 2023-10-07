快訊

自製獵風者衛星搭乘火箭升空異常 發射最後一刻緊急喊卡

亞運棒球／歷史勝率僅1成82 我想奪金需單屆2勝南韓的奇蹟

又見酒駕釀禍！高雄小貨車自撞山壁 乘客遭拋飛與駕駛雙亡

國慶焰火在台中 這些景點門票只要半價

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
大雪山國家森林遊樂區晴空下的虎杖，十分美麗。圖／林業及自然保育署台中分署提供
大雪山國家森林遊樂區晴空下的虎杖，十分美麗。圖／林業及自然保育署台中分署提供

為慶祝雙十國慶，林業及自然保育署台中分署所轄大雪山、八仙山國家森林遊樂區，今起至10日提供入園門票半票優惠。現正值秋初，大雪山國家森林遊樂區內虎杖花開始綻放，片片粉嫩，妝點了山頭。國慶四天假期，除了安排到台中賞煙花，這時上大雪山賞虎杖花景正是最好時機。

林業保育署台中分署表示，時節入秋，大雪山國家森林遊樂區氣溫約在15至20度之間，嫣紅的虎杖現正綻放中，虎杖淡粉色的花與粉紅色的瘦果，堪稱是高山裡最美的野花，在藍天的襯托下，更顯艷麗，大雪山林道48、49K、49K天池、神木步道是最佳觀賞地點，挑一個最佳角度就能拍出網美照。

八仙山國家森林遊樂區溫度舒爽，區內步道老少咸宜，漫步在林中，連假期間不必人擠人逛街，全家上山森呼吸，享受慢活假期。

為舒緩雙十連假車潮，八仙山國家森林遊樂區於本月8、9日提供谷關到園區免費接駁車，從豐原客運谷關站搭車至八仙山收費站，下車購票後直接抵達八仙山遊客中心，持入園發票可享停車費優惠，於谷關立體停車場旁全家便利商店繳費折抵當日2小時停車費。

欲了解大雪山、八仙山國家森林遊樂區相關資訊，請上林業及自然保育署「台灣山林悠遊網」：https://recreation.forest.gov.tw/、林業署台中分署網站：https://taichung.forest.gov.tw/查詢。

八仙山國家森林遊樂區溫度舒爽，區內步道老少咸宜。圖／林業及自然保育署台中分署提供
八仙山國家森林遊樂區溫度舒爽，區內步道老少咸宜。圖／林業及自然保育署台中分署提供
大雪山國家森林遊樂區晴空下的虎杖，十分美麗。圖／林業及自然保育署台中分署提供
大雪山國家森林遊樂區晴空下的虎杖，十分美麗。圖／林業及自然保育署台中分署提供

森林遊樂區 八仙 大雪 國慶 台中市 連假

延伸閱讀

雙十國慶焰火在台中 市府打造貴賓伴手禮

池南富源森林遊樂區6日開園 林田山、大農大富再等等

墾丁、雙流森林遊樂區樹倒一片 6、7日休園整備環境

小犬中颱來襲！阿里山國家森林遊樂區休園 林鐵停駛

相關新聞

國慶焰火在台中 這些景點門票只要半價

為慶祝雙十國慶，林業及自然保育署台中分署所轄大雪山、八仙山國家森林遊樂區，今起至10日提供入園門票半票優惠。現正值秋初，...

台中小麥麵食文化節14日登場 達人、親子料理賽手刀報名

邁入第15年的「小麥麵食文化節」，台中市大雅區公所昨舉行記者會宣布，活動將在本月14日上午9點於大雅區寶興宮登場，除小麥...

中市公車駕駛輔助 挨批裝設慢

台中市去年底發生公車撞死母子意外，台中市交通局補助公車裝設「先進駕駛輔助系統」（ADAS），不過議員統計，到8月底為止只...

新聞眼／公車除提升硬體外 也該重視勞動環境

台中公車去年底在斑馬線上撞上1家3口，母子2人當場死亡後，掀起全國關注度，中央地方拚修法與改革，提升行人安全，台中市在公...

日月潭水上訓練基地 明年有家

我國水域運動喜事連連，輕艇選手張筑涵昨在杭州亞運女子輕艇賽奪金，國內最重要的水上訓練基地日月潭水上運動訓練中心也將近完工...

台中四方客運又無預警停駛部分班次 交通局開罰

台中市四方客運公司今日取消245路線班次，往亞大醫院取消10班、往頂街（沙田路）取消13班，造成大肚、烏日及霧峰區居民不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。