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轉化大眾對台商的印象 台企聯誼會號召集資捐彰縣府500萬

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
全國台灣同胞投資企業聯誼會有多位成員為彰化人，會長李政宏及全體會員集資下，今天不畏颱風天捐贈500萬元給彰化縣府。記者林敬家／攝影
全國台灣同胞投資企業聯誼會有多位成員為彰化人，會長李政宏及全體會員集資下，今天不畏颱風天捐贈500萬元給彰化縣府。記者林敬家／攝影

全國台灣同胞投資企業聯誼會有多位成員為彰化人，會長李政宏及全體會員集資下，今天不畏颱風天捐贈500萬元給彰化縣府，縣府將投入購置1輛高頂復康巴士價值210萬元、社會救助金100萬元及學校AED急救設備約190萬元。

台企聯誼會長李政宏表示，做愛心不分時間，風雨無阻，台商朋友在以前被定義為台灣經濟實力的延伸，但疫情這3年感覺有點被邊緣化，所以非常有必要組團將台商召集回來，除了回來家鄉看有沒有那些可以投資的機會，可以對接企業互補的資源，也能是轉化一般人對台商朋友們的形象，真的回饋鄉親與故里。

彰化縣長王惠美說，台企聯500萬元的善心捐贈，會用來購置一輛復康巴士，因為現在老化的速度很快，復康巴士協助65歲以上長者及身障朋友，方便去看醫生，也鼓勵他們走出來，另針對邊緣戶作緊急的協助共100萬元，每戶約給予5千元急難救助金，原本今天有2百多名鄉親要前來領取急難救助金，因為颱風將另行分送。

縣府也將善款用來落實縣內「一學區、一轄區、至少一台AED」政策，王惠美說，讓學校每校都至少有一個AED，做緊急的救護，所以添購30台共190萬元，捐贈給沒有AED的學校，一起守護師生的健康。

台企聯部分善款將落實推動彰化「一學區、一轄區、至少一台AED」政策。記者林敬家／攝影
台企聯部分善款將落實推動彰化「一學區、一轄區、至少一台AED」政策。記者林敬家／攝影

AED 台商 王惠美 老化

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