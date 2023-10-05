小犬發威 台中停電增至2萬多戶 台電盼晚上10時全數復電

小犬颱風發威，台電台中區處統計，截至今天下午1時，造成台中地區曾經停電戶已達20245戶，並持續影響台中沿海地區，使得梧棲、龍井、清水、大安、外埔等區仍陸續有停電災情傳出，目前尚有300餘戶未復電。

區處顏錦義處長在應變會議中要求加派人力前往海線地區，全力支援沿海地區的電力搶修作業，期望在入夜前，將停電戶數降至100戶以內，並在今晚間10時前整體復電率達到100%。

台電台中區處說，台電自昨晚即加派人力、機具出動搶修，陸續復舊了許多故障點，但因上午仍陸續有許多新的停電事故災情傳出，且故障點分布四處，較為零散，台電人員排除一個故障點可能僅能復電數個或數十個用戶，使得台電人員疲於奔命，忙著從一個故障點，再趕往下一個故障點。

因此，目前若尚無電可用的民眾，請再給台電同仁一點時間，台電定會竭盡全力為民眾復電，請用戶耐心等候。另外，如在路邊看到電線掉落或外露，請通知台電處理，千萬不要自己去撿拾或碰觸。