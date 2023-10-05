影／南投爽放颱風假？家長頂強風帶孩愜意玩沙

小犬颱風中心今天通過台灣最南端，台東蘭嶼首當其衝傳出災情，南投縣山區上午風勢較強，雨勢不大，但廬山塔羅灣溪便道遭沖毀；平地則並未降雨，雖偶有強風，但因天氣實在晴朗，不少家長帶小孩到公園放風玩沙，爽放颱風假。

受中颱小犬影響，南投各地昨天傍晚已見風勢，合歡山頂從昨晚至今更持續增強，直至上午11時，風速已達9級，更出現14級強陣風；除了強風，南投山區也見雨勢，仁愛鄉往返廬山、馬赫坡部落的塔羅灣溪便道因此被溪流沖毀，待搶通。

相較於南投山區，南投市、草屯、埔里等平地市區今天同樣有一天颱風假，但今天上午天氣晴朗，陽光露臉，不少家長把握好天氣帶小孩出門放風，草屯兒童公園隨處可見前來遊憩的親子，就算偶有強風吹襲，仍不減遊興。