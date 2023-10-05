快訊

劉德華追求女神遭拒！事隔33年再度同框「超狂凍齡」模樣曝光

重創政府形象！圍捕安置狒狒變獵殺 監院糾正桃市府、農業部

獨／基泰忠孝大樓125億交易 背後真實買主可能是這家公司

影／南投爽放颱風假？家長頂強風帶孩愜意玩沙

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣今天放颱風假，但上午平地雖偶有強風，但未降雨，不少家長把握晴朗天氣晴朗帶小孩到公園放風玩沙。記者賴香珊／攝影
南投縣今天放颱風假，但上午平地雖偶有強風，但未降雨，不少家長把握晴朗天氣晴朗帶小孩到公園放風玩沙。記者賴香珊／攝影

小犬颱風中心今天通過台灣最南端，台東蘭嶼首當其衝傳出災情，南投縣山區上午風勢較強，雨勢不大，但廬山塔羅灣溪便道遭沖毀；平地則並未降雨，雖偶有強風，但因天氣實在晴朗，不少家長帶小孩到公園放風玩沙，爽放颱風假。

受中颱小犬影響，南投各地昨天傍晚已見風勢，合歡山頂從昨晚至今更持續增強，直至上午11時，風速已達9級，更出現14級強陣風；除了強風，南投山區也見雨勢，仁愛鄉往返廬山、馬赫坡部落的塔羅灣溪便道因此被溪流沖毀，待搶通。

相較於南投山區，南投市、草屯、埔里等平地市區今天同樣有一天颱風假，但今天上午天氣晴朗，陽光露臉，不少家長把握好天氣帶小孩出門放風，草屯兒童公園隨處可見前來遊憩的親子，就算偶有強風吹襲，仍不減遊興。

對此，南投縣政府表示，南投縣仍在小犬颱風的暴風圈內，而天氣狀況瞬息萬變，因此仍呼籲民眾切勿輕忽，盡可能待在家中，並做好萬全準備，隨時注意防災，以確保安全。

南投縣今天放颱風假，但上午平地雖偶有強風，但未降雨，不少家長把握晴朗天氣晴朗帶小孩到公園放風玩沙。記者賴香珊／攝影
南投縣今天放颱風假，但上午平地雖偶有強風，但未降雨，不少家長把握晴朗天氣晴朗帶小孩到公園放風玩沙。記者賴香珊／攝影

小犬颱風

延伸閱讀

影／蘭嶼刮17級以上強風 居民實錄：3片大門被大犬帶走！

小犬強風＋新竹狂風 王婉諭「雨傘秒開花」：剩孤單的我跟傘架

影／小犬颱風夜襲新北！汐止診所招牌不敵強風轟然掉落

小犬來襲 台南10級強風上萬戶停電 預防性撤離3區5里

相關新聞

颱風來卻熱爆！南投縣颳焚風 國姓飆最高溫37.9破建站紀錄

受中颱小犬外圍環流過山沉降影響，南投縣埔里、國姓、日月潭等地上午出現局部焚風現象，強風更將眉溪沿線河床的沙石吹起，空氣品...

台中百貨周年慶開跑 遇颱風假人潮多....美食街用餐得排1小時

台中市今天停班停課，但有風沒有雨，民眾把握小確幸，紛紛湧進百貨公司逛街，中午美食街人滿為患，尤其新光三越台中中港店今日周...

不捨埔里紅甘蔗式微 移居青年林智馨重現手工製糖

南投縣埔里鎮除是茭白筍產地，也曾以紅甘蔗聞名，除了可以鮮食，還有舊式糖廍，以人力壓榨方式製造紅糖。埔里鎮民林智馨和南投縣...

小犬吹毀農作物 花生苗成咖啡色...農民：比被男朋友劈腿還心痛

中颱小犬到目前為止有風無雨，彰化縣沿海農作物受損嚴重卻無法防範風災，農民哀鴻遍野，有的說走一趟農園看見災損「比被男朋友劈...

開罰奏效！彰化市今放颱風假定點垃圾1包都沒 網：彰化有救了

9月初海葵颱風來襲彰化放颱風假，彰化市清潔隊臨時停收垃圾一天，三民路兒童公園前垃圾收集定點卻被堆成垃圾山，清潔隊依據監視...

南投流感疫苗今公告民眾選擇權 當日公布接種疫苗廠牌

繼六都之後，南投縣各合約院所配合衛生局規畫，今天起在院所門診、校園、社區設站提供疫苗接種服務，並於院所門口、掛號區、公佈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。