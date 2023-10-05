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小犬狂掃大台中 19150戶停電 仍有2122戶未復電

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
因風大雨強，台電同仁搭乘升空車進行線路搶修相當不易。圖／台電提供
因風大雨強，台電同仁搭乘升空車進行線路搶修相當不易。圖／台電提供

小犬颱風昨晚挾帶強陣風狂掃大台中地區，尤其海線地區更出現近11級強陣風，風勢強勁使得沿海各區皆有纜線被強風吹斷，陸續傳出停電事故。台電台中區處統計，截至今天上午9時，造成台中地區停電1萬9150戶，其中災情最為嚴重的是海線地區，搶修人員幾乎徹夜未眠，趕往各處搶修，至上午9時為止，仍有2122戶尚未復電，台電人員仍持續搶修中。

台電台中區處上午7時召開「小犬颱風緊急應變會議」，統計共出動搶修人力142人，升空車37台、吊臂車12台、一般工程車22台，其他機具15台。

區處長顏錦義說，台中地區除大雅有9M電桿倒斷一根，目前仍有一戶停電，以及東區東光路昨晚有一處因大型招牌掉落壓倒線路（事故已於昨晚23點55分排除．並復電完成），造成較為大型電力搶修事故現場外，其他停電事故多為海線地區因強風吹落樹木壓倒電線，或電線遭強風吹斷所造成停電。

因目前海線地區風勢仍強勁，且不時挾帶強陣雨，使得台電同仁搭乘升空車進行線路搶修相當不易，台中區處已加派人力、機具前往停電戶數較多的海線地區支援搶修作業，希望能在最短時間內加速復電作業。

台電表示，隨著颱風的走勢及風速變化，停電事故時有變化，民眾家中若有停電情況，可使用「台灣電力APP」或台電網站於颱風期間開設的「颱風停復電資訊」專區，輸入停電地址、狀況報修。另也可以打台中區處市區巡修課停電通報電話04，22256871，可查詢或通報停電資訊。也請民眾可以打「1911」客服專線，協助通報分流，以加速搶修、降低停電的不便。

停電 小犬颱風

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