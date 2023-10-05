小犬帶來強風 彰化上午1.9萬戶面臨停電集中西濱沿海

小犬颱風來襲，彰化地區雖然較沒有雨勢，但出現陣陣強風，台電彰化區營業處統計截至今日上午8點彰化地區停電用戶數一度高達有1萬9216 戶，主要停電區域集中在西濱沿海一帶，台電在動員可運用人力全力搶修下，目前尚有7條饋線，共9005戶刻正搶修中。

台電彰化區營業處指出，停電原因主要為高壓斷線及變壓器故障、變壓器熔絲熔斷、變壓器遭受外物碰觸、裝腳礙子不良、路燈開關故障等，目前停電戶數雖主要集中在福興鄉市區，但停電事故相較輕微，現主要停電事故較嚴重鄉鎮為二林鎮、溪湖鎮、芳苑鄉、鹿港鎮、線西鄉、埔鹽鄉、伸港鄉及大城鄉等沿海地區，其他地區也有零星事故。

不過有民眾反應停電很久相當不便，對此台電彰化區營業處說，因彰化地區狂颳強風，增加搶修復電之困難度，第一線的搶修人員持續在強風中不畏艱難奔波，排除事故原因，儘速搶修恢復供電。電力的搶修工作必須依照「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則來進行。

颱風帶來的強風也讓路樹倒塌數量持續增加，依據彰化縣小犬颱風災害應變中心統計，截至今天上午7點半災情案件共128件，包含路樹傾倒80件、廣告招牌掉落4件、建物毀損11件、電線掉落19件，其它案件14件。其中100件在縣府、公所及相關單位協助下，已快速處理，28件持續協助處理中。