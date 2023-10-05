影／小犬11級強陣風狂吹台中 海線2122戶仍停電

小犬颱風挾帶強陣風，狂掃大台中地區，尤其海線地區更出現近11級強陣風，造成沿海出現纜線被強風吹斷，傳出停電事故，台電台中區處統計，截至今天上午9點止，小犬颱風共造成台中地區曾經停電戶19150戶，災情最為嚴重的是海線地區，搶修人員徹夜未眠搶修，截至9點止，仍有2122戶尚未復電，台電人員續搶修中。

今天上午7點，台電台中處召開「小犬颱風緊急應變會議」，統計共出動搶修人力142人，升空車37台、吊臂車12台、一般工程車22台，其他機具15台。

台中區處處長顏錦義表示，目前台中地區除大雅區有9M電桿倒斷一根，仍有一戶停電；昨晚東區東光路一處大型招牌掉落，壓倒線路停電，造成較大型的電力搶修事故現場，已於深夜11點55分復電。

其他停電事故多為海線地區因強風吹落樹木壓倒電線，或電線遭強風吹斷所造成停電；顏錦義指出，目前海線地區風勢仍強勁，不時挾帶強陣雨，使得台電人員搶修不易，台中區處已加派人力、機具前往停電戶數較多的海線地區支援搶修作業，盼加速停電用戶的復電作業。

台電表示，隨著颱風的走勢及風速變化，停電事故時有變化，民眾家中若有停電情況，可使用「台灣電力APP」停電報修功能，或台電網站於颱風期間開設的「颱風停復電資訊」專區，輸入停電地址、停電狀況，或台中區處市區巡修課停電通報電話04-22256871即可查詢或通報停電資訊。