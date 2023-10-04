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二林文化季長達一個月！葡萄酒評鑑、晚會、藝文展陸續登場
彰化縣二林文化季將於10月7日的紫晶盃葡萄酒評鑑活動拉開序幕，展開為期一個月的系列活動，今年也將結合媽祖祈福文化節，有市集、晚會，還有青年論壇及藝文展出，讓大家一起關心地方發展，參與在地特色活動。
二林鎮長蔡詩傑與二林鎮農會總幹事邱士平等人今天在二林鎮立圖書館為二林文化季「2023來二林FUN輕鬆」暖身宣傳，二林鎮農會本周六下午將先舉辦「紫晶盃葡萄酒評鑑」活動。
13日晚間6時起在二林圖書館廣場舉辦開幕晚會，由藝人黑面主持，甲子慧、吳申梅、向蕙玲、辦桌二人組馮偉傑及翁鈺鈞等人表演，並提供烤大豬、蛋塔、雞翅等美食供民眾品嚐，14日下午5點到晚間也有表演活動。還有「香草藝文詩詞、書法、國畫三社會員聯展」。
二林鎮體育會及二林社區大學分別於15日上午及晚上舉辦「二林鎮社區民眾親子健身走逍遙遊」、及「國樂飄香音之饗宴」活動。
10月20日到22日有彰化縣政府與仁和宮所舉辦的媽祖祈福文化節等活動，將有明華園戲劇總團歌仔戲表演、市集、九天民俗技藝團表演及媽祖祈福晚會，並有媽祖遶境、搏聖杯、闖關遊戲、集章及打卡送地方特色產品等活動。
10月28日在二林圖書館則有二林五鄉鎮聯合舉辦的青年論壇，一起關心二林地區農業的未來發展；二林鎮農會則將在二林文化教育園區舉辦「紫戀二林新酒發表會」，讓民眾品嚐每年所推出的新酒；下午2點30分也邀請知名的如果兒童劇團演出「如果神奇故事屋」。29日二林鎮農會也舉辦「龍情蕎薏產業推廣活動」，將二林所生產的蕎麥薏仁等農特產品推廣給大家。
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