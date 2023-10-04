搖滾台中國慶連假登場 可望刷新去年10萬人紀錄

「2023搖滾台中」10月7日、8日國慶連假期間，在文心森林公園登場，今年以「Fly To The Future」為主題，邀台、港、日、韓、泰超過30組樂團接力演出，包括金曲最佳樂團滅火器Fire EX.、金曲最佳華語男歌手入圍的鶴The Crane、拍謝少年、老王樂隊、芒果醬Mango Jump、金曲獎最佳新人持修、台中在地樂團固定客等。

副市長王育敏說，搖滾台中是16年的品牌，今年規劃「國際開唱」，10月7日至8日連2天在文心森林公園，今年活動共規劃3大舞台含「飛翔舞台」、「跳躍舞台」及「衝擊舞台」輪番上陣，活動地點緊鄰捷運文心森林公園站，周邊有多條公車路線、公共自行車站點，鼓勵民眾善加利用大眾運輸到達現場，減省找停車位時間。

搖滾台中去年在文心森林公園舉行，估計有10萬人進場，台中捷運加開班次疏運，一舉創全線總運量最高、達5萬6899人次；高鐵台中站單站運量8461人次，雙雙刷新通車以來紀錄。今年碰上國慶連假，可能刷新紀錄。

另10月9日至10日「112年國慶焰火」系列活動在中央公園，10月13日到22日「台中爵士音樂節」接著台中購物節，10月「周周有活動、歡樂在台中」。