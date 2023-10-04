影／豐原人繞道！小犬發「風」 圓環東路這200米路樹大瘦身
小犬颱風風勢驚人，造成台中市多處路樹倒塌，中午11點多，台中市豐原區圓環東路與向陽路口一棵高3、4樓高路樹倒塌，幸無人受傷。為求慎重，公路局台中段請廠商到場，替圓環東路向陽路至北陽路口路樹進行修枝「瘦身」，警方派員到場進行交通管制，呼籲用路人繞道通行。
豐原警分局表示，中午獲報圓環東路與向陽路口一棵路樹倒塌，所幸未造成人車受損，經通報相關單位，已將路樹移除。
公路局台中工務段指出，由於圓環東路與向陽路至北陽路中間行道樹「樹大招風」，為求慎重，避免行道樹再受強風吹倒，已派機具進行行道樹修枝作業。
警方呼籲，現在豐原區圓環東路與向陽路至圓環東路與北陽路，單向往豐勢路方向實施交通管制，請用路人繞道通行。
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