不能免費停車了 清境2大停車場11月起計時收費

南投仁愛清境農場是熱門景點，人車眾多，但其周邊停車空間有限，且不收費，每到假日經常是一位難求，甚至遭車宿族長時間占用；為提高停車周轉率，當地清境商場及小瑞士花園停車場預計11月起改採計時收費，小型車每小時50元。

清境農場位居海拔1800公尺，入夏涼爽是國內知名避暑勝地，場區原飼養綿羊和馬匹，民眾可在青青草原與羊群近距離互動，還可觀看「綿羊秀」、「馬術秀」等演出，也能到委由統一集團經營的清境商場、小瑞士花園遊憩或選購紀念品。

而清境商場、小瑞士花園旁雖設有停車場，但停車格有限，過去為方便民眾使用，並未收費，但隨上山旅遊車輛增多，每到假日經常是一位難求，甚至吸引露營車、車宿族等長時間占用停車格，一停就是一整天，嚴重影響他人停車權益。

為遏止占用停車格，並提高車輛周轉率，清境商場、小瑞士花園停車場近期正加緊建置智慧電子化停車設施，部分停車格也因此暫停開放，委外業者則預計從11月起開始實施停車收費，停車場外也已貼出收費公告，未來不再讓人免費停車。

依據該停車場收費公告，清境商場、小瑞士花園停車場將採用車牌辨識系統，全天24小時計時收費，而小型車每小時收費50元，大型車每小時100元，停車時間前半小時免費，停車逾1小時以上，以每半小時累算計費。

不少民眾認為，使用者付費很合理，但也有人認為，1小時50元有點太貴了，恐影響民眾到清境地區旅遊的意願。據了解，業者對此將研議消費折抵停車費等措施，降低對真正到訪遊客的影響，同時改善停車格遭長期占用的問題。