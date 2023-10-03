德基水庫美景馬上看 參山國家風景區管理處4K即時影像啟動

想看德基水庫的美景嗎？交通部觀光署參山國家風景區管理處，最近增設了「德基水庫4K即時影像」以遊客的視角欣賞大甲溪蜿蜒於群山之中的美景，遠眺台灣第五高山-南湖大山的王者氣勢，同時能俯瞰佳陽沖積扇，感受大自然的鬼斧神工。

參山國家風景區管理處說，這是繼設置梨山賓館、攬勝樓及櫻緣丘等3處觀光即時影像後，另再新增的1處4K影像，鏡頭同時能看到連結河谷兩岸的新佳陽吊橋，甚至是貨物纜車，一睹山河美景的唯美氛圍。

到了晚上，除了可看見周圍部落亮起的點點明燈，天氣晴朗的夜晚，還能透過即時影像看見滿天星斗。就算身處都市，只要打開即時影像，一樣能與美麗星空相遇。尤其是日出時的朝霞以及日落時逐漸染上橘紅的山景，夢幻般的景象十分迷人。

參山處長曹忠猷說，如果無法到達梨山，透過即時影像，也能擁有親臨現場般的感動。參山處另也預計今年底在八卦山風景區、獅頭山風景區峨眉湖再各建置1處觀光即時影像，希望遊客除了可以透過影像，即時得知景區天候狀況為旅程預作準備外，也可透過線上旅遊即時感受到景區美麗的風景。

德基水庫4K即時影像網址：https://m.youtube.com/watch?v=ZayKvJKDPWc