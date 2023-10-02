快訊

獨／「五燈獎」最美主持人摘子宮卵巢 尪目睹過程嚇傻

友達20時15分將召開重訊記者會 由董事長彭双浪說明

台中年輕人買房選哪裡？ 「這一里」30至39歲十年暴增7倍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化市2.5萬長者發重陽敬老禮金500元 10月5日發放

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
重陽節即將到來，彰化市除發放敬老禮金外，也將表揚結褵50、60、70年的夫婦， 今天先為系列活動宣傳，邀請長者代表參加。圖／市公所提供
重陽節即將到來，彰化市除發放敬老禮金外，也將表揚結褵50、60、70年的夫婦， 今天先為系列活動宣傳，邀請長者代表參加。圖／市公所提供

九九重陽節將屆，彰化市2萬7712位70歲以上老人，除了可領縣府發放的1000元重陽敬老禮金外，市公所也同時發給500元敬老禮金， 採匯款、現金雙軌並行，今年採匯款方式占71％，10月5日前匯入各自的帳戶，至於採現金領取方式占29％，則於10月5日起在各里指定地點進行發放。

彰化市公所今天在彰化生活藝文館為重陽敬老活動宣傳，市長林世賢說，彰化市七十歲以上老人，除了可領重陽敬老禮金外，市公所另特地為全市38位百歲人瑞準備金鎖片，祝福長者健健康康。

市公所並將在10月7日上午舉行鑽石婚（結婚滿60年）及白金婚（結婚滿70年）表揚活動、10月29日舉行金婚（結婚滿50年）表揚活動。今年共有22對白金婚夫妻、130對鑽石婚夫妻、290對金婚夫妻接受表揚。藉由他們一生守護且珍惜婚姻的態度及感情，為現代年輕夫妻樹立典範。

市公所今天特別邀請百歲人瑞林文漢，結婚滿60年的鑽石婚伉儷：劉戊己與陳玉珊夫婦、鄭火林與鄭李絹夫婦、周景奎與王千代夫婦；以及結婚50年的金婚伉儷：林美南與陳英麗夫婦、林繁豊與楊玉霞夫婦、葉英份與陳滿禎夫婦到場，接受公所的祝福。

市長林世賢為林文漢百歲人瑞掛上金鎖片，同時對出席的6對鑽石婚、金婚的伉儷們獻上祝福，祝福長者們健康快樂。

重陽節即將到來，彰化市除發放敬老禮金外，也將表揚結褵50、60、70年的夫婦， 今天先為系列活動宣傳，邀請長者代表參加。圖／市公所提供
重陽節即將到來，彰化市除發放敬老禮金外，也將表揚結褵50、60、70年的夫婦， 今天先為系列活動宣傳，邀請長者代表參加。圖／市公所提供
重陽節即將到來，彰化市除發放敬老禮金外，也將表揚結褵50、60、70年的夫婦， 今天先為系列活動宣傳，市長林世賢為百歲人瑞林文瑞掛上金鎖片。圖／市公所提供
重陽節即將到來，彰化市除發放敬老禮金外，也將表揚結褵50、60、70年的夫婦， 今天先為系列活動宣傳，市長林世賢為百歲人瑞林文瑞掛上金鎖片。圖／市公所提供

結婚 彰化

延伸閱讀

立委陳秀寳成立和美後援會 游錫堃呼籲選出台灣人總統

這縣市發放重陽敬老禮金 滿百歲者可領1.5萬元

影／彰化市長諷國民黨提名立委「阿沙布魯」 藍批：民進黨不罵人不會選

美國夢幻隊變南柯一夢 原因就是少了辣個男人

相關新聞

玉山排雲餐因4颱風公告取消 山友稱已月餘仍未收到退費

今年從7月24日至9月6日共有4個颱風接連入侵，使得玉山國家公園被迫宣布暫停入園活動，初估受影響山友2600餘人，由於不...

彰化市2.5萬長者發重陽敬老禮金500元 10月5日發放

九九重陽節將屆，彰化市2萬7712位70歲以上老人，除了可領縣府發放的1000元重陽敬老禮金外，市公所也同時發給500元...

鈉光燈遭廠商誤換纏打六年訴訟挨批 中市：視判決究責

台中2016年執行「水銀路燈落日計畫」，業者卻誤將鈉光燈換成LED燈，市府拒付款項，與業者對簿公堂，其中4家業者判決確定...

彰化東螺溪水綠廊道開工 將復育逾80種原生苗木

彰化縣東螺溪水綠廊道工程今天開工，將打造8.3公里水綠慢行廊道，彰化縣長王惠美也代表縣政府與富邦金控及臺灣山林復育協會共...

台中長者笑說「怕死」 今連打流感、肺炎鏈球菌疫苗

公費疫苗開打，台中市小兒科診所醫師施勝桓說，對老人家而言，因為疫苗打的周全，可以及早產生保護力，所以已有長者日前就先打了...

彰化縣警局中秋節調動人事成話題 局長張國雄說話了

彰化縣警察局選在中秋節當天發布人事調動，引發議論，有人開心過中秋卻突然接到派令，心情很不美好。彰化縣警察局長張國雄說，這...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。