彰化市2.5萬長者發重陽敬老禮金500元 10月5日發放

九九重陽節將屆，彰化市2萬7712位70歲以上老人，除了可領縣府發放的1000元重陽敬老禮金外，市公所也同時發給500元敬老禮金， 採匯款、現金雙軌並行，今年採匯款方式占71％，10月5日前匯入各自的帳戶，至於採現金領取方式占29％，則於10月5日起在各里指定地點進行發放。

彰化市公所今天在彰化生活藝文館為重陽敬老活動宣傳，市長林世賢說，彰化市七十歲以上老人，除了可領重陽敬老禮金外，市公所另特地為全市38位百歲人瑞準備金鎖片，祝福長者健健康康。

市公所並將在10月7日上午舉行鑽石婚（結婚滿60年）及白金婚（結婚滿70年）表揚活動、10月29日舉行金婚（結婚滿50年）表揚活動。今年共有22對白金婚夫妻、130對鑽石婚夫妻、290對金婚夫妻接受表揚。藉由他們一生守護且珍惜婚姻的態度及感情，為現代年輕夫妻樹立典範。

市公所今天特別邀請百歲人瑞林文漢，結婚滿60年的鑽石婚伉儷：劉戊己與陳玉珊夫婦、鄭火林與鄭李絹夫婦、周景奎與王千代夫婦；以及結婚50年的金婚伉儷：林美南與陳英麗夫婦、林繁豊與楊玉霞夫婦、葉英份與陳滿禎夫婦到場，接受公所的祝福。