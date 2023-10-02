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鈉光燈遭廠商誤換纏打六年訴訟挨批 中市：視判決究責

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中2016年執行「水銀路燈落日計畫」，施造業者卻誤換鈉光燈，市府拒付款項，雙方對簿公堂；市議員張芬郁指出，地方LED陸續故障，計畫卻仍訴訟中，要求市府盡速算清「這筆爛帳」。圖／張芬郁提供
台中2016年執行「水銀路燈落日計畫」，施造業者卻誤換鈉光燈，市府拒付款項，雙方對簿公堂；市議員張芬郁指出，地方LED陸續故障，計畫卻仍訴訟中，要求市府盡速算清「這筆爛帳」。圖／張芬郁提供

台中2016年執行「水銀路燈落日計畫」，業者卻誤將鈉光燈換成LED燈，市府拒付款項，與業者對簿公堂，其中4家業者判決確定，市府自去年起，支付2800萬元，另2家仍訴訟中。市議員張芬郁痛批，事隔六年，地方LED陸續故障，計畫卻仍訴訟中，要求市府算清「這筆爛帳」。

中市府表示，該專案於2016年執行，期間廠商未依約普查或用不符規定產品，市府權益蒙損，已交司法裁處，後續將視判決，積極追究設計、監造單位責任。

經濟部能源局2016年補助全台，執行「水銀路燈落日計畫」，斥資約7.5億，將逾9萬盞水銀燈更換為LED，怎料業者誤將原有鈉光燈一併汰換，更將「不可調光」電源供應器，貼上「可調光」標籤，多項損失讓市府拒付款項，更解除業者契約。

此案共6家業者告進法院，有4家分別於去年、今年完成賠償，建設局透過業務費，共賠償1936萬8020元給業者，並向相關單位求償中，另有2家已一審，判決市府應賠款共1億1683萬餘元，市府不服上訴中。

張芬郁說，據法院判決，建設局主張契約定只能換水銀燈，業者卻把只用了一、二年的鈉光燈也換了，因此拒付款；業者卻指開工前曾召開協調會，建設局同意經官方確認即可更換，業者主張，縱使認定是誤換，但建設局未要求拆除換回，不當得利持有業者的LED燈，因此必須付款。

建設局長陳大田指出，落日專案於2016年完工，距能源局作業要點，按水銀路燈更換數量核算經費補助，但施工期間廠商未依規普查，或使用不符規定產品，市府權益受損，經查證後，已依契約等相關規定辦理，爭議也交司法途徑解決，待判決確定，將積極追究設計監造單位責任。

陳大田強調，目前照明計畫未受訴訟影響，台中照明路燈以鈉光燈、LED路燈並行使用，後續將進行整體性綜合評估，規畫逐年編列預算，分批更換傳統燈具，並滾動式檢討成效，同步研議引入民間資源，推動公共工程服務(PFI、 ESCO)可行性。

台中2016年執行「水銀路燈落日計畫」，施造業者卻誤換鈉光燈，市府拒付款項，雙方對簿公堂；市議員張芬郁指出，地方LED陸續故障，計畫卻仍訴訟中，要求市府盡速算清「這筆爛帳」。圖／張芬郁提供
台中2016年執行「水銀路燈落日計畫」，施造業者卻誤換鈉光燈，市府拒付款項，雙方對簿公堂；市議員張芬郁指出，地方LED陸續故障，計畫卻仍訴訟中，要求市府盡速算清「這筆爛帳」。圖／張芬郁提供

司法 議員

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