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接連颱風玉山暫停入園 2個月逾300筆退餐費申請

中央社／ 南投縣2日電

玉山國家公園7月起接連因颱風影響暫停入園，因此排雲山莊供餐可退費，玉管處今天表示，廠商統計自7月25日至9月28日已收到367筆申請，截至今天完成退費約200筆，持續處理中。

今年夏季受颱風杜蘇芮、卡努、蘇拉、海葵接連影響，內政部國家公園署玉山國家公園管理處於海警發布後即暫停玉山國家公園入園活動，連帶產生排雲山莊供餐退費問題，有登山者抱怨申請許久未收到退費。

對此，玉山國家公園管理處今天回應媒體表示，民眾取消訂餐後，委外廠商與民眾確認餐費要退還或保留到下次訂餐，若選擇退費則進一步確認退款帳號及戶名等資料，廠商彙整帳戶資料及退費金額後，至銀行臨櫃手寫匯款單辦理退款作業。

玉管處指出，除處理禁止入園期間民眾退款資料，禁止入園前後數天皆為未入園可退費期間，許多山友考量颱風天氣或安全因素申請退費，造成待處理資料較多，需較多時間完成作業流程；實際上因部分山友未訂餐或未繳費，退費總人數未如媒體報導所稱2600多人。

玉管處表示，廠商統計自7月25日至9月28日已收到367筆退費申請，退費總金額約新台幣80萬元至90萬元，截至今天完成退費約200筆，尚餘167筆積極處理中；這段期間不乏民眾來電、來信詢問退費進度，經廠商說明民眾尚可理解作業程序，並未產生民怨。

退費 玉山國家公園 颱風

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