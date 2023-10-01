彰化南瑤宮辦修復 41尊神像移到臨時行宮供奉

縣定古蹟彰化南瑤宮正辦理一期主結構修復工程，廟方今天上午舉行出火暨安座大典，分別恭迎共41尊的媽祖及主要配祀神像，先行遶境市區後，移至廟前的臨時行宮，中午完成安座大典，隨即封廟施工，預定2年修復完成。

有285年歷史的彰化南瑤宮，是台灣信徒組織最大的媽祖廟，卻因長期未修建，造成正殿、護龍及三川殿木構件遭白蛀蝕、腐朽乾裂及脫筍等毀損，磚牆面也出面裂縫，市公所動用文化部、縣府補助及市公所自籌，合計6557萬元辦理一期工程修復，工程項目包括主結構補強和木作、屋面、地坪等。

彰化南瑤宮一期工程已在今年六月動工，施工期間，為了安置廟內神像，廟方先行在廟前廣場設置臨時行宮，採用鋼架結構，面寬7.4公尺、深11公尺，佔地約24.6坪，並擇定今天舉行隆重的出火安座科儀，上午9時舉行出火團拜後，隨即進行請神、淨廟。

10時左右，由南瑤宮管理人彰化市長林世賢、市民代表會主席陳文賓、大總理賴志峰暨縣議會副議長許原龍等人，分別恭迎開基三媽等41尊主祀神明，遶行南瑤路、中山路、四維路、民族路、仁愛路、中山路進入臨時行宮，約在中午12時順利完成安座大典。

廟方表示，南瑤宮施工期間，由臨時行宮取代提供友宮、信眾參香祭拜，時間為每日上午6時至下午9時，參拜路線由中山路旁牌樓進入，參拜後由旁側出口或牌樓離開。

南瑤宮第二期修復項目主要為彩繪的部分，由於南瑤宮彩繪裝飾繁複華麗，文化部於審查修復工程計畫時，特別要求將彩繪部分獨立進行，另以更詳盡完整的調查研究基礎進行修復規劃設計，市公所已提出調查研究計畫，爭取今年底前獲文化部審核通過。