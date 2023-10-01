收假日國1彰化台中北上路段 不到中午開始塞

中秋連假最後一天，國道1號彰化、台中等中部北上路段不到中午已開始壅塞，彰化、員林、台中系統、大雅、豐原等路段時速甚至只有20、30公里，國道三隊提醒用路人可多利用替代道路通行。

國道1號上午10點多彰化、埔鹽系統、員林、台中大雅、豐原等北上路段就湧入車潮，壅塞路段車速在20多公里到50公里不等。

國道3隊表示，上午到中午期間彰化和台中的壅塞單純是出現返鄉車潮，並未有小事故，提醒民眾可多利用替代道路通行。

國道1號埔鹽系統交流道實施入口匝道管制，今天12時至21時封閉北上匝道，台76線欲轉國道1號北上，可由台76線埔鹽交流道轉台19線彰水路到接上國道1號彰化交流道，或左轉縣144線員大排道路接台61線。