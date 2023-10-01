收假日國1彰化台中北上路段 不到中午開始塞
中秋連假最後一天，國道1號彰化、台中等中部北上路段不到中午已開始壅塞，彰化、員林、台中系統、大雅、豐原等路段時速甚至只有20、30公里，國道三隊提醒用路人可多利用替代道路通行。
國道1號上午10點多彰化、埔鹽系統、員林、台中大雅、豐原等北上路段就湧入車潮，壅塞路段車速在20多公里到50公里不等。
國道3隊表示，上午到中午期間彰化和台中的壅塞單純是出現返鄉車潮，並未有小事故，提醒民眾可多利用替代道路通行。
國道1號埔鹽系統交流道實施入口匝道管制，今天12時至21時封閉北上匝道，台76線欲轉國道1號北上，可由台76線埔鹽交流道轉台19線彰水路到接上國道1號彰化交流道，或左轉縣144線員大排道路接台61線。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言