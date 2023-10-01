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交通安全宣導最強組合 警政署前署長和媽媽市長一起來

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中梧棲浩天宮昨晚在中港高中體育館前廣場舉行「中堡五十三庄起馬宴」，國民黨總統參選人侯友宜和台中市長盧秀燕等人到場，也幫警方宣導交通安全。圖／警方提供
台中梧棲浩天宮昨晚在中港高中體育館前廣場舉行「中堡五十三庄起馬宴」，國民黨總統參選人侯友宜和台中市長盧秀燕等人到場，也幫警方宣導交通安全。圖／警方提供

台中梧棲區浩天宮「大庄媽」7天6夜遶境活動10月8日清晨將起駕，徒步250公里赴北港朝天宮進香。昨晚在中港高中體育館前廣場舉行「中堡五十三庄起馬宴」，國民黨總統參選人侯友宜和台中市長盧秀燕等人參加，清水警分局安排交通安全宣導，剛好邀請警政署前署長和媽媽市長幫忙宣導。

昨晚起馬宴席開700多桌，台中市長盧秀燕表示，台灣中部有三座媽祖廟進香活動規模浩大、備受矚目，其中之一就是梧棲的大庄浩天宮，10月8日清晨將全程徒步200多公里到雲林。

昨晚活動宴請各宮廟代表、工作人員及地方人士，盧秀燕、侯友宜、立法院副院長蔡其昌、台中市議會副議長顏莉敏、台東縣副議長林琮翰、台中市議員陳廷秀、台中市民政局長吳世瑋、數位治理局長林谷隆、台中市警局清水分局長蔡慶星、梧棲區長溫國宏、沙鹿區長張世祺、龍井區長戴燕如、前立委蔡壁如、梧棲農會總幹事王秝毅、北港朝天宮董事長蔡咏鍀、大甲鎮瀾宮董事長顏清標、樂成宮董事長何敏誠、浩天宮主委陳起賀及重建主委王經綻及在地各里長等人到場。

北港朝天宮 梧棲

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