找回泰雅傳統文化 台中市自達狩獵文化協會成立

林業及自然保育署台中分署於大安溪沿線推動狩獵自主管理試辦計畫，協助和平區三叉坑、雙崎、竹林、達觀等部落今天成立「台中市自達狩獵文化協會」，共同找回泰雅傳統文化。

農業部林業及自然保育署台中分署於110年起在大甲溪沿線部落推動狩獵自主管理試辦計畫，自111年起擴展至大安溪沿線，經過近10個月的密集陪伴與整合，今天由三叉坑、雙崎、竹林、達觀等4部落攜手合作，組成台中市自達狩獵文化協會。

今天在和平區雙崎部落舉辦成立大會，參與的4個部落屬於泰雅族北勢群，鄰近烏石坑溪及雪山坑溪，過去因為交通便利開發較早，部落內包含族語及傳統祭儀等文化傳承已逐漸流失。

台中分署表示，自達狩獵文化協會成立後，將透過一系列教育訓練，進行狩獵傳統文化、當代法制規範、部落歷史演進、野生動物監測等課程，讓參與協會的獵人能更深入理解自身文化，並願意肩負資源永續的責任，才能取得獵人證正式參與狩獵自主管理。

台中分署盼透過狩獵協會成立，提供部落保存傳統文化的關鍵力量，發揚狩獵的傳統智慧，加入狩獵自主管理精神，讓在地自然資源得以永續利用。

大安溪沿線烏石坑溪及雪山坑溪周邊自然資源豐富，依據台中分署於兩溪流周邊進行紅外線自動相機監測調查，臨近棲地紀錄到有野山羊、山羌、野豬、黃喉貂等多種野生動物，也是罕見黑熊及石虎共同潛在活動棲地。

台中分署指出，狩獵是原住民族在文化傳承與實踐上重要的一部分，經由狩獵自主管理試辦計畫，及近期在雪山坑溪周邊推動黑熊生態服務給付與野生動物監測等工作機會，持續與在地部落接觸訪談，喚起族人重振泰雅部落文化的理念。