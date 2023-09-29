中市安心午餐券數位化10月1日上路 教育局：領餐前詳閱操作手冊

台中市教育局與悠遊卡公司合作推出數位化安心午餐券餐食系統，將於10月1日上路，台中市立高中以下學校2.2萬名弱勢學生受惠，提高領餐彈性。教育局提醒學生，因各超商領餐系統不同，領餐前請先詳閱領餐手冊的操作方式，以加速兌換流程。

教育局長蔣偉民表示，安心午餐券結合原有數位學生證使用，讓台中市立高中以下學校弱勢學生只要持數位學生證，在早上11點至下午2點至市府合作的五大超商兌餐，且兌餐不限於台中市轄區範圍，均可領取餐點，提高領餐彈性。

蔣偉民說，安心午餐券餐食系統在10月1日正式啟用，為讓系統運作順利，市府在8、9月已舉辦學校午餐承辦人員教育訓練，請悠遊卡公司擔任講師，說明餐食系統的領餐流程、設定，未來不再發放安心午餐券紙本後，請學校加強宣導學生務必攜帶數位學生證領餐。

蔣偉民提到，超商領餐系統不同，到7-11、全家、萊爾富超商是操作kiosk多元事務機，列印小白單後換餐；到楓康超市、ok超商則是領取餐點後到櫃台感應機台後領餐，提醒學生拿到學校發放的餐前領餐手冊時一定要先看過操作方式，以加速兌換流程。

蔣偉民表示，數位化兌餐上線讓數位學生證的功能更加多元，同時也會影響平日的領餐習慣，過渡期間請學生一定要熟記自己的學號、學生證外觀卡號，才不會手忙腳亂。