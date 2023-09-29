快訊

「台灣女生最想擁有的臉蛋」林志玲排第2 冠軍周子瑜3世代通吃

新北醉男「持刀與女友談分手」 太激動！不慎跌倒刀插胸口不治

高鐵失衡？他怨對號車廂上廁所都難 擠到爆「跟印度火車差不多」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中市安心午餐券數位化10月1日上路 教育局：領餐前詳閱操作手冊

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
安心餐券數位化啟動儀式。圖／台中市教育局提供
安心餐券數位化啟動儀式。圖／台中市教育局提供

台中市教育局與悠遊卡公司合作推出數位化安心午餐券餐食系統，將於10月1日上路，台中市立高中以下學校2.2萬名弱勢學生受惠，提高領餐彈性。教育局提醒學生，因各超商領餐系統不同，領餐前請先詳閱領餐手冊的操作方式，以加速兌換流程。

教育局長蔣偉民表示，安心午餐券結合原有數位學生證使用，讓台中市立高中以下學校弱勢學生只要持數位學生證，在早上11點至下午2點至市府合作的五大超商兌餐，且兌餐不限於台中市轄區範圍，均可領取餐點，提高領餐彈性。

蔣偉民說，安心午餐券餐食系統在10月1日正式啟用，為讓系統運作順利，市府在8、9月已舉辦學校午餐承辦人員教育訓練，請悠遊卡公司擔任講師，說明餐食系統的領餐流程、設定，未來不再發放安心午餐券紙本後，請學校加強宣導學生務必攜帶數位學生證領餐。

蔣偉民提到，超商領餐系統不同，到7-11、全家、萊爾富超商是操作kiosk多元事務機，列印小白單後換餐；到楓康超市、ok超商則是領取餐點後到櫃台感應機台後領餐，提醒學生拿到學校發放的餐前領餐手冊時一定要先看過操作方式，以加速兌換流程。

蔣偉民表示，數位化兌餐上線讓數位學生證的功能更加多元，同時也會影響平日的領餐習慣，過渡期間請學生一定要熟記自己的學號、學生證外觀卡號，才不會手忙腳亂。

台中市教育局人員實地至ok超商測試兌餐機台。圖／台中市教育局提供
台中市教育局人員實地至ok超商測試兌餐機台。圖／台中市教育局提供

萊爾富超商 台中市 教育局

延伸閱讀

北市教師福利回來了！蔣萬安將恢復教師節發2千元獎勵金

中市安心午餐劵數位化10月1日上線 2.2萬名孩子受惠

清泉國中身障生交通車途中故障家長憂 中市教育局建議換新

少子化異軍突起！中坑國小馬術吸睛 全校破九成學區外學生

相關新聞

單親爸勤跑工地養七口 家扶啟動「愛的禮物」籲認捐

南台中家扶中心目前幫助超過1000戶家庭，有高達7.5成是單親家庭，逾7成的家庭月收入未達3萬元；另統計發現，平均5戶家...

科技執法結合智慧監測 台中靜城專案中秋取締不間斷

台中率全國之先啟動靜城專案，以科技執法及智慧型監測設備，全時段監測噪音車輛，今年起至9月17日，共檢驗2484輛次改裝車...

中市安心午餐券數位化10月1日上路 教育局：領餐前詳閱操作手冊

台中市教育局與悠遊卡公司合作推出數位化安心午餐券餐食系統，將於10月1日上路，台中市立高中以下學校2.2萬名弱勢學生受惠...

中興小巨蛋、游泳池 興大拚變運動中心

南投中興新村有小巨蛋、游泳池兩座大型蚊子館，荒廢20多年以來，最近終於得到中興大學善意回應，將有機會打造成為全縣首座大型...

中市攜手學界 AI抓違規小廣告

台中市街頭違規廣告物多，有礙市容，但告發成功率不高。環保局昨宣布與學界合作引進AI辨識系統，只要有人違規張貼小廣告就會被...

彰縣幼兒園餐食 95%營養未達標

彰化縣衛生局今年調查全縣347所幼兒園餐食，發現全穀雜糧9成5未達標準、5成乳品分量不足，並有近6成提供含糖飲料及含咖啡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦