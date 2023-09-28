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杜絕違規廣告 中市環保局以AI取締違規小廣告

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市環保局與中興大學合作研發AI辨識系統，先在違規熱點南區大慶街一段與工學六街口的電線桿示範，可快速準確偵測張貼小廣告的行為，節省人力負荷，提高查緝效果。圖／台中市環保局提供
台中市環保局與中興大學合作研發AI辨識系統，先在違規熱點南區大慶街一段與工學六街口的電線桿示範，可快速準確偵測張貼小廣告的行為，節省人力負荷，提高查緝效果。圖／台中市環保局提供

台中市街頭違規廣告物多，98%都是房地產廣告，過去取締違規張貼廣告物採「以車追人」，需投入大量人力，且耗費時間。台中市環保局與中興大學合作研發AI辨識系統，先在違規熱點南區大慶街一段與工學六街口的電線桿示範，只要有人違規張貼廣告物，AI智慧系統立即通報，並錄下車牌號碼，達到嚇阻效果。環保局長陳宏益表示，未來將評估合適地點擴大設置。

環保局統計去年至今年8月底，台中市各轄區清潔隊共拆除523萬張小廣告，裁處行為人407件，裁罰金額高達164萬餘元，依電信法辦理停話263件。台中市違規張貼廣告物熱點行政區前3名，分別為南區工學路(復興路至南和路)、北屯區昌平路一段及南屯區文心路一段。

陳宏益表示，違規業者為了躲避查緝，大多鎖定在清潔隊的下班時間或深夜張貼廣告，為此環保局與中興大學資訊工程學系主任吳俊霖及學生楊承峻共同合作研發的AI辨識系統，辨識率高達9成，可快速準確偵測張貼小廣告的行為，節省人力負荷，提高查緝效果。

環保局指出，為了改善以往需要動員大量清潔隊人力拆除違規廣告物及巡檢作業，將持續規劃建置AIoT影像主動辨識系統，運用清潔車上的行車影像結合GPS裝置，掌握標記路邊電線桿張貼廣告物的行為及位置回傳後端系統，提升違規廣告物清除效率。

拆除廣告物的東南區清潔隊員呂銹瑤說，以往違規張貼廣告物若要取締行為人，可能需追著房仲業者的車輛，緊盯車牌蒐證，過程危險，還要花費大量時間巡查及拆除廣告物，才可維持電燈桿整潔，透過未來一系列AI科技執法工具上路，對於第一線的清潔隊人員來說非常有助益。

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