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集結眾人的「糧」善力量 助到宅沐浴弱勢家庭過中秋

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
永信社會福利基金會發起公益，6年來連結社會大眾力量共幫助856戶弱勢家庭，今年中秋節已募集30份愛心物資，一起幫助到宅沐浴的弱勢家庭。圖／永信社會福利基金會提供
永信社會福利基金會發起公益，6年來連結社會大眾力量共幫助856戶弱勢家庭，今年中秋節已募集30份愛心物資，一起幫助到宅沐浴的弱勢家庭。圖／永信社會福利基金會提供

「美好食光計畫」是永信社會福利基金會發起，6年來連結社會大眾力量共幫助856戶弱勢家庭，愛的行動需要持續下去，今年中秋節已募集30份愛心物資，一起幫助到宅沐浴的弱勢家庭。

「醫生叫我要吃好一點，但是媳婦為了照顧我，無法出去上班，經濟壓力重擔全在兒子身上，我能怎麼辦？」這是弱勢家庭，常遇到的狀況。醫療費用的重擔、身體狀況導致無法工作，已不寬裕的生活又變得更雪上加霜，看似簡單的吃飯的日常，對弱勢家庭卻是一件困難的事。

永信社會福利基金會副主任江瑞敏表示，中秋節前夕，透過實地訪視到宅沐浴弱勢家庭的需求評估，不符合中低收入戶資格的條件限制，無法獲得政府的資源補助，將會優先物資及到宅沐浴經費給他們。希望能透過「糧」善行動，連結大家滿滿愛。

一名受幫助的家屬說，他以前要照顧雙親，只能打零工維生，有次在工作時不慎被機器壓到腿，無法像以前活動自如，原本的粗工工作也只得被迫暫停，他母親因腦溢血中風臥床，已有5年沒洗澡，聽到鄰居分享永信到宅沐浴能幫助弱勢家庭進行沐浴服務，真的很感謝。

他表示，第一次跟母親說到宅沐浴要幫她洗澡，她一聽到洗澡，眼神馬上亮了起來，沐浴時，從一開始的緊張、害怕，到後來整個身體放鬆，嘴角還露出淺淺微笑，他看了真的很感動，到宅沐浴服務團隊夥伴對他和母親的關懷與鼓勵，還在中秋前夕致贈米禮盒和青蔥脆餅。

永信社會福利基金會在大台中地區有3輛到宅沐浴車提供到宅沐浴服務，如有台中偏鄉部落或弱勢家庭需要免費到宅沐浴服務的民眾，可打電話，到宅沐浴服務專線04-26270812分機326向楊督導洽詢。

永信社會福利基金會發起公益，6年來連結社會大眾力量共幫助856戶弱勢家庭，今年中秋節已募集30份愛心物資，一起幫助到宅沐浴的弱勢家庭。圖／永信社會福利基金會提供
永信社會福利基金會發起公益，6年來連結社會大眾力量共幫助856戶弱勢家庭，今年中秋節已募集30份愛心物資，一起幫助到宅沐浴的弱勢家庭。圖／永信社會福利基金會提供

中秋節

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