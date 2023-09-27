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經濟部推減碳好市券 台中第五市場加碼送優惠

中央社／ 台中27日電

經濟部為鼓勵民眾自備環保用品到市場及夜市消費，推出減碳好市券活動，台中市第五市場今天宣布，10月份的每週三上午將發送450份好市券，各攤商並加碼送優惠。

為鼓勵民眾自備環保用品到傳統市場及夜市消費，經濟部推出「傳市品牌 減碳好市券」活動，只要民眾自備環保袋或環保杯等減塑用品，就可以免費領取1份好市券（1份含2張面額50元好市券）。

台中市第五市場自治會為響應環保減塑理念，今天由會長李西東帶領各攤商宣布，將於10月4日、11日、18日及25日等每週三上午發送450份好市券，民眾只要自備環保袋或環保杯等減塑用品到市場，就可以領取1份好市券。

李西東接受媒體聯訪表示，第五市場的丸東商號、鴻穗美食、珍味食品、文章海產、美鳳蔬菜等10多家攤商都響應好市券加碼送優惠活動。以丸東商號為例，消費者只要持好市券100元就可以任選原價140元的甜不辣1斤；原價1斤170元的魚丸、貢丸，也可用100元好市券加價30元帶回家。

承辦單位說明，經濟部於10月份推出好市券活動，共有155處傳統市場及夜市報名參加，最後共有120處入選，包括76處傳統市場及44處夜市，而台中市有12處入選，包括太平公有市場、東光公有市場、東勢第一公有市場、建國公有市場、第三公有市場、第五公有市場。

夜市部分則有大甲蔣公路觀光夜市、大慶夜市、旱溪夜市、長億夜市攤販集中區、逢甲觀光夜市、華美市集。主辦單位並提醒，好市券只能在原領取的市場使用，無法跨區，使用期限到10月31日為止。

夜市 台中市 美食 傳統市場

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