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嘉里大榮物流運將好功夫 災區義務送物資使命必達

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
嘉里大榮物流公司卡努風災後，克服路況受損，將重要生活物資送到災民手中。圖／南投縣政府提供
嘉里大榮物流公司卡努風災後，克服路況受損，將重要生活物資送到災民手中。圖／南投縣政府提供

8月卡努颱風豪雨重創南投縣仁愛鄉，讓各村落淪為孤島，嘉里大榮物流義務協助載運各界愛心物資到仁愛鄉公所及各村辦公處，讓災區民眾能迅速恢復生活，南投縣副縣長王瑞德今天致贈感謝狀，感謝嘉里大榮物流為災民及時送上必須物資和各界愛心，讓災民重振信心。

王瑞德今天代表縣長許淑華，將感謝狀頒贈給嘉里大榮物流公司公司，由大台中區長詹士弘代表接受。詹士弘說，卡努颱風讓仁愛鄉民家園受創，能夠協助運送生活物資，是企業展現社會責任的時刻，看到受災民眾的笑容，讓參與員工都覺得很有意義。

嘉里大榮物流從106年起便與南投縣政府合作，每年公益贊助南投縣10萬元物資運送費。王瑞德說，8月卡努風災重創仁愛鄉，嚴重土石流、山崩、路基流失，讓仁愛鄉各部落交通中斷如同孤島。

災後國人愛心源源不絕，縣府受理物資高達28噸，隨後蘇拉及海葵颱風接連來襲，為避免仁愛鄉再度物資短缺，縣府協調嘉里大榮物流協助載送。嘉里大榮義不容辭，將這些救命物資送到仁愛公所及全鄉11個村辦公處，讓災民不用擔心斷糧。尤其，這些運將冒著路斷風險，不畏艱難使命必達，僅代表縣民感謝嘉里大榮公司幫忙。

詹士弘說，「取之於社會、用之於社會」社嘉里大榮的企業精神，很榮幸協助災區物資運送，同事也支援協助載送，雖然路況崎嶇難行，但每一趟運送任務，都能人車平安，未來也會與縣市政府合作，將社會愛心資源及時送給更多弱勢民眾。

南投縣副縣長致贈感謝狀給嘉里大榮物流公司，感謝熱心運將為災民帶來必需品和關懷。
南投縣副縣長致贈感謝狀給嘉里大榮物流公司，感謝熱心運將為災民帶來必需品和關懷。
嘉里大榮物流公司卡努風災後，克服路況受損，將重要生活物資送到災民手中。圖／南投縣政府提供
嘉里大榮物流公司卡努風災後，克服路況受損，將重要生活物資送到災民手中。圖／南投縣政府提供

卡努颱風 愛心

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