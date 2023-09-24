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台中開學後…家長急跳腳：免費公車搭不到 市府說話了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市大里高中前283號公車站，末班車抵達時間約下午4時35分。圖／市議員張芬郁提供
台中市大里高中前283號公車站，末班車抵達時間約下午4時35分。圖／市議員張芬郁提供

台中市議員張芬郁今天質疑，市府每年補貼公車業者近30億元，搭雙十公車前10公里免費，但開學後，238條公車路線逾50條縮減班次，很多家長抱怨孩子沒搭到，甚至等公車像「擲筊」，車來了也不見得擠得上去；交通局說明，面對全國大客車駕駛荒，已邀集公車業者檢討，並請業者積極招募駕駛員。

交通局說明，面對全國大客車駕駛荒，交通局多次邀集公車業者，檢討路線及班次時刻，提供穩定服務，現階段微調多條高度重疊或可替代路線班次。此外，交通局持續自動稽核公車班次，督促市區公車發車時間，並請業者積極招募駕駛員，視人力調配增加班次，提升服務品質。

張芬郁說，台中市有16家市區公車業者，經營238條公車路線，市府每年預算支出逾30億，目前雙十公車前10公里免費，超過10公里最多只收10元車資，另編列補貼公車運輸預算近30億元、補助駕駛輔助系統（ADAS）、汰換102輛電動大客車預算近5.6億元，但公車路線、班次不足，為民眾詬病，尤其開學大減班，讓學生和家長抱怨連連，陳情不斷。

住霧峰的王姓男子表示，他的孫子就讀市立大里高中，校門前有283號公車站，暑假前平日一天14班，開學後剩一天6班，末班車下午4時35分到，孫子5時放學沒車可搭，都是他騎機車接放學，太多學生面臨相同問題。

也有家長反映，282號公車多次修改發車時間，孩子下課放學一班沒搭到，等下一班要一小時，也有市民表示，表妹讀高商夜校必須打工，公車太難等，讓人困擾。

張芬郁說，交通局統計開學後減少的班次每日平均364班，加上駕駛人力荒，連公車駕駛都自嘲「現在等公車就好像在『擲筊』，就算車子來了，也不見得擠的上去」。在公車減班效應下，私人運具只會更快速增長，她要求交通局回應乘客對減班反應的聲浪。

台中市大里高中前283號公車站，末班車抵達時間約下午4時35分。圖／市議員張芬郁提供
台中市大里高中前283號公車站，末班車抵達時間約下午4時35分。圖／市議員張芬郁提供
王姓阿公說（右）向市議員張芬郁（左）反映，孫子放學搭不到公車回家，只能騎機車接孫子放學，盼「還我班次」。圖／張芬郁提供
王姓阿公說（右）向市議員張芬郁（左）反映，孫子放學搭不到公車回家，只能騎機車接孫子放學，盼「還我班次」。圖／張芬郁提供

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