自行車公司老董愛上喜樂水餃 連買10年破千萬元

彰化縣瑞振工業公司董事長許國忠10年前隨團參觀二林喜樂保育院，品嘗喜樂水餃「一吃成主顧」，他和公司福委會每周訂購請員工吃水餃，一訂就是9年不間斷，累計買水餃破千萬元，今天他帶領150名員工騎自行車到二林喜樂保育院包水餃，體驗身障者包水餃的辛苦。

許國忠和全體員工150人首次從秀水鄉瑞振工廠騎車到喜樂保育院，瑪喜樂基金會舉辦「瑞振逗相挺、千萬愛心餃」，喜樂員工、喜樂顧問團員列隊歡迎瑞振車隊，喜樂院生演唱詩歌、表演帶動唱感謝瑞振工業連續9年的支持。

「謝謝喜樂院生包出那麼好吃的水餃，讓我們不想煮飯時有美味食物可吃。」瑞振工業董事長許國忠說，10年前他隨工商團體參訪喜樂，品嘗喜樂水餃並認同水餃工坊的設立精神，瑞振福委會採購為員工加菜，他自掏腰包買給家人和送給員工享用，時間飛逝小小付出累積成千萬元，但「千萬」不是終點，他和公司朝向「億」起努力。

許國忠又說，喜樂身障者克服生理障礙，包水餃自立自強令他感動，日前他參加一位身障人士的新書發表會，想起朋友問他何時退休，看到身障者如此奮發自強，他憑什麼退休？他和公司員工將繼續幫助身障者穩定就業，他同時決定在喜樂水餃工坊方舟園區完工啟用前，每年贊助100萬元。

瑪喜樂社福基金會執行長林玉嫦說，瑞振工業自2014年元月起每周訂購喜樂水餃170多包，從未間斷，即使疫情期間水餃網售銷路好，供不應求，瑞振工業讓喜樂「欠貨」，等供需穩定時再補送過去，因為瑞振工業為喜樂水餃宣傳，員工和很多協力廠商成主顧。

瑞振工業員工今天分組包高麗菜水餃，很多員工會包水餃，但有包飽形美的水餃真不容易，稱讚喜樂院生包餃「有一手」，許國忠加碼捐贈25萬元，和員工祝福方舟園區早日動工，庇護更多身障生就業。