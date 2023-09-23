南投集集假日路邊停車 明起收費

南投縣推動4鄉鎮市路邊停車收費，集集鎮公所宣布，明天起正式上路，鎮內重要道路如育才街、集賢街等5路段，假日實施停車收費；集集小鎮成為南投最早實施路邊停車收費的地區。鎮長吳大村指出，假日鎮內交通壅塞，停車位難求，停車收費後有助於改善。

集集鎮公所指出，假日收費路段包括育才街（民生路口-中山街口）、集賢街（民生路口-佛廟巷口）、八張街（民生路口-民權路口）、民權路（水源巷口 -八張街口）、水源巷（民生路口-民權路口）等5路段，共計80格；周休二日與國定假日實施，上午8點到下午5點，路邊停車每小時收費20元。

吳大村表示，集集鎮是十大觀光小城，假日主要景點停車位難求，常有違規停車影響交通；為解決假日停車位不足問題，今年3月起召開地方說明會，經宣導公告後，9月24日起正式實施。

吳大村並說，緊接著中秋連假、國慶日將帶來龐大觀光人潮與車流，停車問題會更嚴重，24日起實施假日路邊停車收費，可改善停車亂象，降低找停車位難度，呼籲不要違規停車，可多利用公有停車場或收費車格。

南投縣計畫處表示，未來繼集集鎮之後，南投市、埔里鎮、草屯鎮等，都將分別推動路邊停車收費。