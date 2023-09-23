聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中果菜市場冷藏庫 攤商抗議雙漲

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導
台中果菜市場新建冷藏庫，新庫租金、電費挨批全台最高，行口業者召集200人昨到市府抗議。記者余采瀅／攝影
台中果菜市場新建冷藏庫，新庫租金、電費挨批全台最高，行口業者召集200人昨到市府抗議。記者余采瀅／攝影

台中果菜市場新建冷藏庫本月完工，不過每坪租金2500元、電費每度5元，引發行口業者不滿，痛批全台最高，昨200多名攤商到市府舉白布條抗議。台中果菜市場總經理余家彥說，舊冷藏庫無獨立電表未收電費，租金每坪2200元已20年未調整，才調高新庫租金，前晚已降為每坪2250元、電費每度3元。

「剝削業者自肥，變相哄抬物價。」200多名行口業者聚集市府廣場，高舉白布條、喊口號往前走，抗議果菜市場新的冷藏庫租金、電費都漲價。

台中市青果公會理事長王耀寬說，冷鏈冰庫是行口業者需求，果菜公司向農業部申請補助興建，只有38個還得抽籤，卻跟業者收全台最高租金，每坪2500元，另收電費每度5元，根本就是剝削業者，要求停止抽籤程序，盡速與公會協商。

業者另陳情，果菜市場停車位不足，批貨顧客多次進出補貨，每月光停車費得花3千到6千元，攤商停車費每月得花1至2萬元，盼比照其他果菜市場，批貨攤販每天2小時免費優惠，頻繁進出的業者應有月租優惠，不該靠停車費賺錢。

果菜市場表示，舊的冷藏庫無獨立電表，過去都沒收電費，新庫有獨立電表，加上電費高漲，才依照其他公有零售市場的收費標準定價；前晚已把新冷藏庫租金降為每坪2250元，電費降為每度3元；原訂24日冷藏庫抽籤已取消，擇期再辦理。

余家彥說，目前行口業者約250攤，但只有180個停車位，如規畫月租車位，恐怕車位會不夠用，仍維持行口業者每次停車收費最高70元，販客難證明有無消費，也無法給予優惠；停車費率將再討論研議。

行口業者昨遞交陳情書，由農業局主秘陳柏宏代表接受。農業局表示，已函請果菜市場檢討收費基準，參酌各縣市批發市場租金標準再對外說明。

停車費 農業部 情書

延伸閱讀

多省？連停4個月想躲萬元停車費 他靠這招鑽漏洞挨告下場曝光

進口蛋放蔬菜冷藏庫「紙箱太薄」增耗損 菜農憂保存品質堪慮

影／台中果菜市場冷藏庫租金全台最高 業者不滿今抗議

看到商機？南台科大傳停車位不夠 有學生自印叫賣惹議

相關新聞

台中果菜市場冷藏庫 攤商抗議雙漲

台中果菜市場新建冷藏庫本月完工，不過每坪租金2500元、電費每度5元，引發行口業者不滿，痛批全台最高，昨200多名攤商到...

台中公托達35處 盧秀燕：邁向60處

台中市公設民營北屯北興托嬰中心9月起開始收托，市長盧秀燕昨參觀表示，這是台中第35處公托，台中公托已達到7倍增，可減輕青...

南投集集假日路邊停車 明起收費

南投縣推動4鄉鎮市路邊停車收費，集集鎮公所宣布，明天起正式上路，鎮內重要道路如育才街、集賢街等5路段，假日實施停車收費；...

谷關七雄認證帶動攀爬熱 最小挑戰者5歲

台中谷關七雄吸引登山客，市府推動攀登認證，今年迄今已有2萬人次通過認證。有接受兒子肝臟移植的杜先生，透過爬山鍛鍊身體，也...

台中魚市入夜變身「漁人町」星光市集 千人朝聖

台中魚市場是中台灣最大的魚類批發市場，為迎接中秋節連假商機，入夜後變身「漁人町日本星光市集」，串聯70家業者，設計118...

彰化周末豪華演唱會陣容預計容納1.5萬人 每天還發1500顆本土蛋

「300彰化博覽會」系列展演活動將至10月1日止，為期9天，尤其23、24日眾所矚目開幕演場會，邀請最強卡司藝人表演，包...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦