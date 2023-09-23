台中果菜市場冷藏庫 攤商抗議雙漲

台中果菜市場新建冷藏庫本月完工，不過每坪租金2500元、電費每度5元，引發行口業者不滿，痛批全台最高，昨200多名攤商到市府舉白布條抗議。台中果菜市場總經理余家彥說，舊冷藏庫無獨立電表未收電費，租金每坪2200元已20年未調整，才調高新庫租金，前晚已降為每坪2250元、電費每度3元。

「剝削業者自肥，變相哄抬物價。」200多名行口業者聚集市府廣場，高舉白布條、喊口號往前走，抗議果菜市場新的冷藏庫租金、電費都漲價。

台中市青果公會理事長王耀寬說，冷鏈冰庫是行口業者需求，果菜公司向農業部申請補助興建，只有38個還得抽籤，卻跟業者收全台最高租金，每坪2500元，另收電費每度5元，根本就是剝削業者，要求停止抽籤程序，盡速與公會協商。

業者另陳情，果菜市場停車位不足，批貨顧客多次進出補貨，每月光停車費得花3千到6千元，攤商停車費每月得花1至2萬元，盼比照其他果菜市場，批貨攤販每天2小時免費優惠，頻繁進出的業者應有月租優惠，不該靠停車費賺錢。

果菜市場表示，舊的冷藏庫無獨立電表，過去都沒收電費，新庫有獨立電表，加上電費高漲，才依照其他公有零售市場的收費標準定價；前晚已把新冷藏庫租金降為每坪2250元，電費降為每度3元；原訂24日冷藏庫抽籤已取消，擇期再辦理。

余家彥說，目前行口業者約250攤，但只有180個停車位，如規畫月租車位，恐怕車位會不夠用，仍維持行口業者每次停車收費最高70元，販客難證明有無消費，也無法給予優惠；停車費率將再討論研議。

行口業者昨遞交陳情書，由農業局主秘陳柏宏代表接受。農業局表示，已函請果菜市場檢討收費基準，參酌各縣市批發市場租金標準再對外說明。