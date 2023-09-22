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中市開放2處烤肉區 建設局：其餘公園綠地禁烤肉
中秋節將至，台中市建設局今年比照往例，僅開放「清水區鰲峰山公園烤肉區」及「北屯區中正露營區」2處地點烤肉，其餘公園、綠地與園道等公共場所，均禁止烤肉及野炊，違者最高開罰6000元。
建設局長陳大田也推薦台中市公園最佳賞月點，如中央公園、望高寮公園、秋紅谷公園、湧泉公園、后里森林公園、鰲峰山公園及坪林森林公園等，都是適合賞月場所，歡迎三五好友或闔家親子攜手與月光漫遊。
陳大田提醒，台中市公園、綠地、園道內不得擅自營火、野炊、夜宿、燃放鞭炮或搭設棚帳等，違反者可依照「台中市公園綠地園道及行道樹管理自治條例」，處1200元至6000元罰鍰，呼籲大家減少碳排過中秋，賞月同時也可以一起環保愛地球。
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