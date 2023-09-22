中市開放2處烤肉區 建設局：其餘公園綠地禁烤肉

中秋節將至，台中市建設局今年比照往例，僅開放「清水區鰲峰山公園烤肉區」及「北屯區中正露營區」2處地點烤肉，其餘公園、綠地與園道等公共場所，均禁止烤肉及野炊，違者最高開罰6000元。

建設局長陳大田也推薦台中市公園最佳賞月點，如中央公園、望高寮公園、秋紅谷公園、湧泉公園、后里森林公園、鰲峰山公園及坪林森林公園等，都是適合賞月場所，歡迎三五好友或闔家親子攜手與月光漫遊。