彰化南瑤宮封廟施工修復主結構將耗時二年 臨時行宮仍可參拜

彰化南瑤宮歷史悠久，彰化市公所爭取6500餘萬元經費進行主結構修復工程，已經開工，預定10月1日（農曆八月十七）舉行出火安座大典，將恭迎媽祖及主要配祀神尊移至臨時行宮，隨即封廟施工，預定2年修復完成。

南瑤宮管理人林世賢市長指出，10月1日的出火安座科儀盛大隆重，上午9時舉行出火團拜後請神、淨廟，10時迎請神尊遶行南瑤路、中山路、四維路、民族路、仁愛路、中山路進入臨時行宮，預定11時15分舉行安座團拜大典。

南瑤宮臨時行宮位於廟前廣場，採用鋼架結構，面寬7.4公尺、深11公尺，佔地約24.6坪。在南瑤宮修復工程的施工期間，以臨時行宮取代提供友宮、信眾參香祭拜，開放時間為每日上午6時至下午9時，參拜路線由中山路旁牌樓進入，參拜後由旁側出口或牌樓離開。

林市長表示，南瑤宮修復工程分為兩期，第一期工程經費6500餘萬元，預定2年完工，工程項目包括主結構補強和木作、屋面、地坪等修復，目的是為保存南瑤宮的歷史價值和文化特色，並提升廟宇安全性和功能性。

南瑤宮彩繪裝飾繁複華麗，文化部審查修復工程計畫時，特別要求將彩繪部分獨立進行，另以更詳盡完整的調查研究基礎進行修復規劃設計，市公所因此將彩繪列為二期修復工程，日前提出調查研究計畫，爭取今年底前獲文化部審核通過。