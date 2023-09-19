快訊

勞保就算繳了一輩子！ 「 這三種人」退休也領不到老年給付

專家指巴西蛋9月27日過期！再加農業部「嚴重失誤」恐銷毀逾8千萬顆

「標準空前嚴格」國軍特戰化？ 立委爆超硬體訓內容

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化南瑤宮封廟施工修復主結構將耗時二年 臨時行宮仍可參拜

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化南瑤宮已蓋好臨時行宮，主結構修復工程過程，民眾仍可參拜。圖／彰化市公所提供
彰化南瑤宮已蓋好臨時行宮，主結構修復工程過程，民眾仍可參拜。圖／彰化市公所提供

彰化南瑤宮歷史悠久，彰化市公所爭取6500餘萬元經費進行主結構修復工程，已經開工，預定10月1日（農曆八月十七）舉行出火安座大典，將恭迎媽祖及主要配祀神尊移至臨時行宮，隨即封廟施工，預定2年修復完成。

南瑤宮管理人林世賢市長指出，10月1日的出火安座科儀盛大隆重，上午9時舉行出火團拜後請神、淨廟，10時迎請神尊遶行南瑤路、中山路、四維路、民族路、仁愛路、中山路進入臨時行宮，預定11時15分舉行安座團拜大典。

南瑤宮臨時行宮位於廟前廣場，採用鋼架結構，面寬7.4公尺、深11公尺，佔地約24.6坪。在南瑤宮修復工程的施工期間，以臨時行宮取代提供友宮、信眾參香祭拜，開放時間為每日上午6時至下午9時，參拜路線由中山路旁牌樓進入，參拜後由旁側出口或牌樓離開。

林市長表示，南瑤宮修復工程分為兩期，第一期工程經費6500餘萬元，預定2年完工，工程項目包括主結構補強和木作、屋面、地坪等修復，目的是為保存南瑤宮的歷史價值和文化特色，並提升廟宇安全性和功能性。

南瑤宮彩繪裝飾繁複華麗，文化部審查修復工程計畫時，特別要求將彩繪部分獨立進行，另以更詳盡完整的調查研究基礎進行修復規劃設計，市公所因此將彩繪列為二期修復工程，日前提出調查研究計畫，爭取今年底前獲文化部審核通過。

林世賢說，文化部重視彩繪修復，對於彩繪修復規劃設計的審查當然也不馬虎，依一般文資審查時程及工程招標作業進度估算，彩繪修復從規劃設計到施工完成，須費時3至4年，修復完工能讓老廟展現新風華。

彰化南瑤宮牌樓後方的紅色鐵皮建築為南瑤宮修復工程施工中的臨時行宮。圖／彰化市公所提供
彰化南瑤宮牌樓後方的紅色鐵皮建築為南瑤宮修復工程施工中的臨時行宮。圖／彰化市公所提供

南瑤宮

延伸閱讀

關埔國小地下停車場上浮 市府：水位即時監測系統完成

柯文哲參拜天后宮祈願 下午成立台東選哲之友會

不再有雜音！ 彰基建42公尺天橋 銜接總院與質子大樓

影／請勿拔！梧棲真武宮旁地面157隻彩繪小老虎 1隻不能少

相關新聞

蔡其昌爭取水保署全額補助 大甲農路改善100日完工

台中海線地區許多人仰賴農路進出通行，但許多農路路小、年久失修，臨路側溝也未整理，立法院副院長蔡其昌今邀相關單位到大甲區東...

彰化愛閱樂讀節全面啟動 84場活動設定全齡閱讀

2023彰化愛閱樂讀節明（9月20日）在縣內公立圖書館同步登場，規畫八大主題、84場閱讀活動，各年齡層都能找到適合自己參...

撕「行人地獄」標籤！中市交通局出招先改10大肇事路口

中市交通局針對10大易肇事路口，新增行穿線退縮、綠斑馬及庇護島、行人專用或早開時項等號調整，並持續滾動式檢視其他事故熱區...

彰化南瑤宮封廟施工修復主結構將耗時二年 臨時行宮仍可參拜

彰化南瑤宮歷史悠久，彰化市公所爭取6500餘萬元經費進行主結構修復工程，已經開工，預定10月1日（農曆八月十七）舉行出火...

國小生自學黃金葛汁毒害同學 學者：缺乏人權觀念

台中市某國小高年級學生與同學相處發生摩擦，先後被注入黃金葛汁下毒、持美工刀追殺，校方已介入處理，涉嫌施暴的學生改為線上上...

TPASS通勤尖鋒時段乘客大排長龍 員林火車站將加設專用道

TPASS通勤月票7月1日開始實施後，台鐵彰化火車站目前5個出口均已設成TPASS出口，但員林車站目前僅有進出各一個TP...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦