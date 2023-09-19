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盧秀燕施政滿意度奪六都龍頭 中市府：是市民共同努力

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
「天下」施政滿意度調查，台中市長盧秀燕獲六都第一。記者劉柏均／攝影
「天下」施政滿意度調查，台中市長盧秀燕獲六都第一。記者劉柏均／攝影

「天下」今發布2023縣市首長施政滿意度調查。台中市長盧秀燕為六都龍頭，永續幸福城市評比超越台北、六都第二。中市新聞局長鄭照新表示，這是全體市民共同經營結果，感謝市民共同努力打拚。

鄭照新說，感謝市民朋友的肯定，這次施政滿意度的調查，台中市再次得到六都的最高分，肯定之處市府同仁善加勉勵，如有不足之處會檢討改進，這是全體台中市民共同經營的成果，感謝市民共同努力打拚。

鄭照新分析獲獎原因，指出在很多施政面向，對不足之處市府虛心檢討、立即作出回應，這樣得到肯定非常感謝市民在交通安全、空污品質改善，共同配合宣導，在大家共同努力下才有此滿意的成績。

「天下」最新縣市長滿意度顯示，盧秀燕和高雄市長陳其邁表現最好，為位居優等組首長，盧不僅拿到今年的最佳進步獎，從過去末段班躍升為六都領頭羊，在永續幸福城市評比中也超越台北、晉升六都第二。

天下雜誌施政滿意度調查結果，中市新聞局長鄭照新歸功給市民，表示是市民整體共同努力成功。記者劉柏均／攝影
天下雜誌施政滿意度調查結果，中市新聞局長鄭照新歸功給市民，表示是市民整體共同努力成功。記者劉柏均／攝影

鄭照新 盧秀燕

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