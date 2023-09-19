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合歡山暗空公園 LED燈釀光害
合歡山於2019年獲國際暗天協會認證，成為台灣首座、亞洲第3座國際暗空公園，但當地入夜後，紅光LED電子看板釀光害，影響觀星品質，網友狠酸「暗空公園不暗黑，成地獄場景」。地方憂心，光害問題恐害合歡山恐成全球首個被除名的暗空公園。交通部公路局解釋，看板播放時間出錯，已關閉並將檢修改善。
合歡山海拔3000公尺以上，幾無光害影響，南投縣政府串連打造優質觀星環境，2019年8月獲認證成為暗空公園。不過，光害問題頻傳，初期旅遊人車爆量，還有人以探照燈照明，把暗空公園變成夜市；周邊停車場密度過高，照明角度、光度超標，變成「亮空公園」。
經縣府改善設備、加強巡檢後，光害問題漸改善，近期又出現新光害。「昆陽下層紅通通，幫地景補光？」許姓民眾原本要在昆陽拍攝星空、銀河，未料「台8線關原管制放行」LED電子看板大放光明，山頭紅光一片，引發觀星族議論。許姓民眾說，他上山後怕製造光害，「官員卻幫補光」。
台北市天文協會理事長劉志安則說，縣府與在地努力維護環境，外部單位卻狀況外，合歡山莊附近軍方工程入夜後以探照燈照亮，恐害合歡山「暗空」遭除名。
公路局埔里工務段表示，昆陽電子看板提供路況與宣導訊息，原設定白天啟動、夜間關閉，可能系統出錯衍生光害，已關閉檢修；縣府表示，將聯繫軍方工程單位改善光害。
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