快訊

以無黨籍挑戰連任當選 北市議員的「她」宣布加入民進黨

首例！他欠稅不繳 4600萬元保單被強制執行

嗆王力宏別胡說八道 藍心湄自責：討厭那個死八婆樣子

聽新聞
test
0:00 / 0:00

結合經典卡通「比得兔」 中捷中秋推「小小站長」體驗

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中捷運合作經典卡通明星「比得兔」，將在中秋連假首日，推出2場「台中捷運小小站長體驗」活動，活動後更有「比得兔好禮」。圖／台中捷運公司提供
台中捷運合作經典卡通明星「比得兔」，將在中秋連假首日，推出2場「台中捷運小小站長體驗」活動，活動後更有「比得兔好禮」。圖／台中捷運公司提供

台中捷運合作經典卡通明星——「比得兔」，打造比得兔彩繪列車，並將在29日、中秋連假首日，推出2場「台中捷運小小站長體驗」活動，小朋友可身著中捷制服，體驗站長工作日常；活動將於21日上午10時網路開放報名。

「小小站長體驗活動」為中捷最受歡迎活動之一，結合世上最受歡迎兒童書籍之一的「比得兔」，加開今年第二次體驗活動，中捷表示，盼兩者結合，再讓參與的孩子有更新奇體驗。

中捷說明，小小站長們將穿上小綠綠制服背心，在導覽站長介紹下，了解站長上班日常，及搭乘捷運注意的禮儀、捷運站與行控中心如何聯絡等捷運知識；更有超好玩闖關遊戲，更可與比得兔人偶合照同歡。

中捷說，此次小小站長體驗活動在中捷舊社站至市政府站舉辦，9月29日下午1時及3時30分各一場，報名限4至8歲(出生年月介於103年10月至108年9月)的孩童，每場名額25位小朋友，每位小朋友最多可2位大人陪同，9月21日上午10時起開放網路報名( https://reurl.cc/6Ql6Y6 )。

中捷公司指出，捷運是綠色運具，小朋友在體驗活動中實際搭乘捷運，了解如何落實節能減碳。體驗活動結束後，中捷準備豐富好禮送給小朋友，包括小綠綠卡套、比得兔經典系六色筆等，相關資訊可至台中捷運公司官網查詢。

台中捷運合作經典卡通明星「比得兔」，打造比得兔彩繪列車，並將在中秋連假首日，推出2場「台中捷運小小站長體驗」活動。圖／台中捷運公司提供
台中捷運合作經典卡通明星「比得兔」，打造比得兔彩繪列車，並將在中秋連假首日，推出2場「台中捷運小小站長體驗」活動。圖／台中捷運公司提供
台中捷運合作經典卡通明星「比得兔」，打造比得兔彩繪列車，並將在中秋連假首日，推出2場「台中捷運小小站長體驗」活動。圖／台中捷運公司提供
台中捷運合作經典卡通明星「比得兔」，打造比得兔彩繪列車，並將在中秋連假首日，推出2場「台中捷運小小站長體驗」活動。圖／台中捷運公司提供

台中捷運 制服 彩繪列車

延伸閱讀

台中建案僅剩1案未復工 興富發：依市府最嚴格要求嚴謹面對

砸中捷釀1死…興富發建案復工！ 中市：完成賠償才能申請使照

中捷虧20.8億占資本額七成 交通局：資增或舉債還要研議

中捷市府站月台緊急停車按鈕今啟用 全線年底完成設置

相關新聞

合歡山暗空公園不暗黑 可怕紅光讓山頭瞬間成地獄

合歡山於2019年獲國際暗天協會認證通過，成為台灣首座、亞洲第3座國際暗空公園，但當地紅光LED電子看板入夜後釀光害，影...

台中國慶焰火今晚試放5分鐘 1500發焰火彈點亮夜空

112年國慶焰火睽違9年回歸台中，將於今晚9時10分試放5分鐘，讓民眾搶先目睹，將有3吋至6吋不等逾1500發焰火彈，結...

台中州廳二度舉行再利用說明會 議員批定位不明確如「大雜燴」

國定古蹟「台中州廳」主建築修復工程已完工，後續進行內部裝修活化。中市府今日二度舉行再利用計畫說明會，除維持辦公廳舍、藝文...

彰化不只蛋黃酥 大元麻薯也賣中秋限定古早味綠豆椪

彰化不是只有蛋黃酥，50多年歷史的彰化排隊名店大元麻薯，在中秋節前兩周都會推出老饕們期待的綠豆椪，有魯肉、肉脯等四種口味...

彰化肉品市場官網被駭一周 對外官網仍斷網迄今無法修復

彰化縣肉品市場本（9）月11日遭駭客攻擊和勒索「比特幣」，官網當機24小時，先修復電腦拍賣交易系統，每日拍賣毛豬不成問題...

結合經典卡通「比得兔」 中捷中秋推「小小站長」體驗

台中捷運合作經典卡通明星——「比得兔」，打造比得兔彩繪列車，並將在29日、中秋連假首日，推出2場「台中捷運小小站長體驗」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦