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結合經典卡通「比得兔」 中捷中秋推「小小站長」體驗
台中捷運合作經典卡通明星——「比得兔」，打造比得兔彩繪列車，並將在29日、中秋連假首日，推出2場「台中捷運小小站長體驗」活動，小朋友可身著中捷制服，體驗站長工作日常；活動將於21日上午10時網路開放報名。
「小小站長體驗活動」為中捷最受歡迎活動之一，結合世上最受歡迎兒童書籍之一的「比得兔」，加開今年第二次體驗活動，中捷表示，盼兩者結合，再讓參與的孩子有更新奇體驗。
中捷說明，小小站長們將穿上小綠綠制服背心，在導覽站長介紹下，了解站長上班日常，及搭乘捷運注意的禮儀、捷運站與行控中心如何聯絡等捷運知識；更有超好玩闖關遊戲，更可與比得兔人偶合照同歡。
中捷說，此次小小站長體驗活動在中捷舊社站至市政府站舉辦，9月29日下午1時及3時30分各一場，報名限4至8歲(出生年月介於103年10月至108年9月)的孩童，每場名額25位小朋友，每位小朋友最多可2位大人陪同，9月21日上午10時起開放網路報名( https://reurl.cc/6Ql6Y6 )。
中捷公司指出，捷運是綠色運具，小朋友在體驗活動中實際搭乘捷運，了解如何落實節能減碳。體驗活動結束後，中捷準備豐富好禮送給小朋友，包括小綠綠卡套、比得兔經典系六色筆等，相關資訊可至台中捷運公司官網查詢。
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