食材的超級產地 彰化食農教育與日本專家交流

彰化縣積極推廣食農教育有成，縣府今天與大享食育協會舉辦台日食農交流，包括日本食農教育代表、彰化在地青農、食漁教育代表等共6位講師，吸引100多位來自全國各地的產官學界人士參加，探討關於學校營養午餐、食材地產地消、食魚教育、永續發展目標（SDGs）及食農教育等議題。

彰化縣長王惠美表示，彰化是農業大縣，希望學生更了解在地農民的辛苦，彰化縣政府近4年來持續推廣食農教育、美學教育、環境教育，彰化縣也爭取到農業部競爭型食農教育推廣計畫經費300萬5000元，共有12校獲選，獲得經費與獲選總校數都是全國第一。

大享食農協會秘書長黃嘉琳表示，這次交流邀請三位來自日本的學者專家，僅從昨天下午到晚上短短幾個小時，便感受到鹿港濃濃的人情味，還有彰化人對教育的用心，希望透過交流，將日本的食農教育經驗，與全國第一個有食農教育輔導團隊的彰化縣，進行城市交流。