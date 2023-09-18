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食材的超級產地 彰化食農教育與日本專家交流

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣府今天與大享食育協會舉辦台日食農交流，以舉辦彰化食農國際嘉年華。記者林敬家／攝影
彰化縣府今天與大享食育協會舉辦台日食農交流，以舉辦彰化食農國際嘉年華。記者林敬家／攝影

彰化縣積極推廣食農教育有成，縣府今天與大享食育協會舉辦台日食農交流，包括日本食農教育代表、彰化在地青農、食漁教育代表等共6位講師，吸引100多位來自全國各地的產官學界人士參加，探討關於學校營養午餐、食材地產地消、食魚教育、永續發展目標（SDGs）及食農教育等議題。

彰化縣長王惠美表示，彰化是農業大縣，希望學生更了解在地農民的辛苦，彰化縣政府近4年來持續推廣食農教育、美學教育、環境教育，彰化縣也爭取到農業部競爭型食農教育推廣計畫經費300萬5000元，共有12校獲選，獲得經費與獲選總校數都是全國第一。

大享食農協會秘書長黃嘉琳表示，這次交流邀請三位來自日本的學者專家，僅從昨天下午到晚上短短幾個小時，便感受到鹿港濃濃的人情味，還有彰化人對教育的用心，希望透過交流，將日本的食農教育經驗，與全國第一個有食農教育輔導團隊的彰化縣，進行城市交流。　　

今天分享會由日本關東學院大學兼任講師海老原誠治、營養教師櫻川朗江，及日本平塚市漁業協同組合（即生產合作社）代表伏黑哲司，大享食育協會理事陳芬瑜、彰化田野勤學創辦人陳光鏡及哈哈漁場創辦人陳明瞭等人進行座談，中午用餐時間則由鹿東國小準備彰化縣學校營養午餐給現場來賓享用，並由鹿江國際中小學國際志工隊學生分享10種語言的「好吃」。

彰化縣府今天與大享食育協會舉辦台日食農交流，也舉辦彰化食農國際嘉年華。記者林敬家／攝影
彰化縣府今天與大享食育協會舉辦台日食農交流，也舉辦彰化食農國際嘉年華。記者林敬家／攝影
彰化縣府今天與大享食育協會舉辦台日食農交流，包括日本食農教育代表、彰化在地青農、食漁教育代表等共6位講師，吸引100多位來自全國各地的產官學界人士參加。記者林敬家／攝影
彰化縣府今天與大享食育協會舉辦台日食農交流，包括日本食農教育代表、彰化在地青農、食漁教育代表等共6位講師，吸引100多位來自全國各地的產官學界人士參加。記者林敬家／攝影

食農教育 日本

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